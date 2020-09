Jack Ma song ca cùng nữ hoàng nhạc pop Trung Quốc: Kẻ khen hay người chê dở

Jack Ma có thể rời khỏi vai trò chủ tịch điều hành của Alibaba, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ rời xa ánh đèn sân khấu.

Vào tối thứ Tư 9/9, tỷ phú sáng lập Alibaba đã xuất hiện với tư cách khách mời đầy bất ngờ trong một buổi phát sóng trực tiếp có sự góp mặt của diva nhạc pop Trung Quốc Vương Phi. Nữ siêu sao đã ở tuổi 51, nhưng vẫn nổi tiếng với giọng hát tuyệt vời, là một cái tên quen thuộc trong cộng đồng người Hoa trên toàn cầu. Ở phương Tây, cô được biết đến nhiều nhất khi đóng vai chính trong bộ phim kinh điển Trùng Khánh Sâm Lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Cả hai đã song ca bài hát Ru Guo Yun Zhi Dao, còn có tên tiếng Anh là If the Cloud Knows. Trên thực tế thì việc lựa chọn bài hát cũng có một sự liên quan đến tên tiếng Trung của Jack Ma - Mã Vân - có nghĩa là "đám mây". Một phần của lời bài hát đã được thay đổi để phù hợp với nam ca sĩ đã 56 tuổi.

"Đám mây thực sự biết rằng nó không thể thoát khỏi nhà tù... Taobao", Jack Ma hát, ngầm ám chỉ đến nền tảng thương mại điện tử của Alibaba.

Jack Ma hát trực tuyến cùng diva nhạc pop Trung Quốc Vương Phi.

Các bình luận trên mạng xã hội về giọng nói của Jack Ma có nhiều ý kiến ​​trái chiều. Có người dùng Internet nói rằng tiếng hát của ông "hay một cách đáng ngạc nhiên", thì một người khác lại cho rằng: "Không thể diễn tả bằng lời, tôi đã tắt tiếng phần hát của Jack Ma".



Tuy nhiên, tất cả đều đồng lòng cho rằng màn trình diễn của Vương Phi là vô cùng ấn tượng. Nữ ca sĩ, người đã biểu diễn bốn bài hát trong buổi phát sóng trực tiếp, hiếm khi xuất hiện trước công chúng thời gian gần đây. Hashtag liên quan tới cô cũng đã nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành trên Weibo, với các bài viết liên quan đã được xem hơn 890 triệu lần.

Bản song ca của Jack Ma và Vương Phi, được phát trực tuyến trên nền tảng video Youku thuộc sở hữu của Alibaba, không phải là bài hát chung đầu tiên của họ.

Vào tháng 11/2017, cả hai đã thu âm bài hát chủ đề cho một bộ phim kung fu ngắn do ngôi sao hành động Lý Liên Kiệt sản xuất, bộ phim này cũng có sự tham gia của Jack Ma trong vai một bậc thầy võ thuật. Phim ra mắt vào ngày Lễ Độc thân 11/11, cũng là lễ hội mua sắm trực tuyến thường niên ở Trung Quốc.

Jack Ma chưa bao giờ là người né tránh ánh đèn sân khấu. Trong bữa tiệc thường niên của Alibaba vào năm 2017, ông đã xuất hiện trên một chiếc mô tô và nhảy theo nốt nhạc mở đầu bài hát Billie Jean của Michael Jackson. Trong một bữa tiệc chia tay công ty vào năm ngoái, ông cũng đã biểu diễn một số ca khúc nhạc pop trong khi mặc một chiếc áo khoác da đính đá và cầm một cây đàn guitar rất giống một ngôi sao nhạc rock.

Không chỉ Jack ma, nhiều người nổi tiếng của giới công nghệ Trung Quốc cũng hay cố gắng gây ấn tượng bằng các bài hát và điệu nhảy. Giám đốc điều hành Baidu Lý Ngạn hoành cũng đã từng biểu diễn điệu tango trong một chương trình thực tế. Còn CEO Xiaomi Lôi Quân từng gây "náo loạn" bằng màn nhảy shuffle tại một bữa tiệc năm mới vào năm 2018.

