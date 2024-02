Thời gian gần đây, cổ phiếu của Alibaba lao dốc không phanh. Nhiều nhà đầu tư đã phải tìm đủ mọi cách để chấm dứt tình trạng này. Tuy nhiên, tờ WSJ nhận định rằng, có thể họ sẽ phải chờ đợi rất lâu để nhận được kết quả.

Sự sụt giảm gần 80% của cổ phiếu so với mức cao kỷ lục năm 2020 đã đẩy định giá của Alibaba xuống mức thấp nhất mọi thời đại và thậm chí, ngang bằng với đối thủ mới nổi PDD Holdings Inc.

Doanh thu của Alibaba trong ba tháng tính đến tháng 12 dự kiến sẽ tăng 5,6% so với một năm trước, mức tăng trưởng chậm nhất trong ba quý trong bối cảnh kinh tế khó khăn và giảm giá mạnh. Ước tính thu nhập chuyển tiếp của công ty đã giảm khoảng 4% trong tháng qua.

Thị trường bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc hiện đã trở nên vô cùng đông đúc, các công ty lớn như Alibaba và JD.com phải đối mặt với những người mới tham gia, bao gồm Douyin Mall, do chủ sở hữu TikTok là ByteDance Ltd. điều hành. Đồng thời, áp lực giảm phát dai dẳng và tiền lương giảm đã thúc đẩy một cuộc chiến giá cả đang diễn ra, giúp các sàn giảm giá mạnh như Pinduoduo giành được lợi thế.

Tam Tsz-Wang, nhà phân tích tại DBS Vickers Hong Kong Ltd cho biết: "Trọng tâm là liệu Alibaba có thể sống sót qua điểm yếu vĩ mô hay không. Thị trường đang dự đoán công ty này sẽ mất thị phần khi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ như Douyin và PDD.

Một trọng tâm khác là liệu họ có thể tìm ra cách để duy trì mức tăng trưởng chung hay không. Tỷ lệ giá ước tính trên thu nhập trong tương lai của Alibaba ở mức 8, gần mức định giá thấp nhất từ trước đến nay và khiến đây trở thành một trong những cổ phiếu công nghệ rẻ nhất ở Trung Quốc. Để so sánh, công ty tiện ích CLP Holdings Ltd. niêm yết tại Hồng Kông đang giao dịch ở mức giá ước tính trên thu nhập trong tương lai tới 13, tương đương Hang Seng Tech Index.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, Alibaba đã chi 9,5 tỷ USD cho việc mua lại cổ phiếu vào năm ngoái, mức cao kỷ lục. Hiện công ty này cho biết họ vẫn còn khoảng 12 tỷ USD cho đến năm 2025 để chi cho việc mua lại cổ phiếu. Theo nhà phân tích Ronald Keung của Goldman Sachs Group, công ty có thể dành một nửa dòng tiền tự do của mình cho việc mua lại và cũng có thể công bố cổ tức đặc biệt sau khi thoái vốn kinh doanh. Ông duy trì đánh giá nên mua đối với Alibaba với lý do mức định giá hấp dẫn.

Những nỗ lực cải tổ do ban lãnh đạo mới của Alibaba dẫn đầu bao gồm giảm quy mô hoạt động kinh doanh không cốt lõi đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào mở rộng toàn cầu và trí tuệ nhân tạo. Công ty cũng đang tập trung vào việc cải thiện các hoạt động cốt lõi, bao gồm cả việc chuyển nguồn lực từ trang Tmall sang Taobao để đáp ứng tốt hơn nhu cầu về các sản phẩm rẻ hơn, mặc dù có thể phải mất thời gian mới thấy được kết quả.

Việc tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm giá thấp hơn sẽ dẫn đến tăng trưởng doanh thu yếu hơn, điều này "chắc chắn là tiêu cực đối với tâm lý ngắn hạn và giá cổ phiếu", các nhà phân tích của JPMorgan Chase & Co., bao gồm cả Alex Yao cho biết. Tăng trưởng kinh doanh cốt lõi của công ty có thể sẽ "vẫn mờ nhạt trong 4 quý tới".

Cuối tháng trước, thông tin Jack Ma cùng nhà đồng sáng lập Joseph Tsai mua vào 200 triệu USD cổ phiếu Alibaba đã khiến giá mã này tăng 8% ngay trong phiên 23/1/2024, lên mức cao nhất 6 tháng.

Mặc dù số lượng mua vào không nhiều so với tổng mức vốn hóa 171 tỷ USD của Alibaba nhưng theo NYT, việc Jack Ma và Joseph Tsai xuất hiện trong danh sách người gom cổ phiếu đã tạo nên lực đẩy trên thị trường. Hiện tổng mức vốn hóa của Alibaba sau phiên 23/1/2024 đã tăng lên 174 tỷ USD.

Tuy nhiên, nguồn tin của NYT cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi Jack Ma được cho là đang rút dần khỏi Alibaba kể từ khi tập đoàn này chịu sự thanh tra của chính phủ vào năm 2020 sau những phát ngôn "vạ miệng" chỉ trích cơ quan chức năng của nhà sáng lập này.

Chính quyền Bắc Kinh khi đó đã dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Ant Group, đồng thời thực hiện các cuộc thanh tra nhằm vào Alibaba với các án phạt lên đến 2,8 tỷ USD, qua đó buộc Jack Ma phải lui về ở ẩn suốt thời gian qua.

Việc Jack Ma mua vào cổ phiếu Alibaba được đánh giá là gây nên sự hoang mang trong giới đầu tư khi nhà sáng lập này từng bán 10 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 870 triệu USD ngày 21/11/2023 theo hồ sơ giao dịch, qua đó bày tỏ quan điểm từ bỏ đế chế của mình để tập trung vào các dự án riêng.

Tuy nhiên theo truyền thông Phương Tây, việc Alibaba mất vị thế trước các đối thủ trong mảng TMĐT, đồng thời không còn giữ vị trí là một trong những tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn nhất thị trường có lẽ đã tác động đến Jack Ma.

Hiện Alibaba dưới sự điều hành của Eddie Wu đang cố gắng trẻ hóa nhân sự và tái cơ cấu lại công ty nhằm vực dậy vị thế của đế chế này. Vốn từng là ông vua TMĐT ở Trung Quốc, hiện Alibaba đã bị các đối thủ như PDD và ByteDance vượt mặt.