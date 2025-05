Tòa án thụ lý vụ án Jack kiện Thiên An

Sáng 30/5, đại diện Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, Bình Dương xác nhận với Tiền Phong thông tin tòa đã thụ lý vụ án hôn nhân gia đình về việc tranh chấp xác định cha con đối với nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An .

"Tuy nhiên, về nội dung Trịnh Trần Phương Tuấn tố cáo Trần Nguyễn Thiên An thông tin xúc phạm danh dự trên mạng xã hội, cơ quan chức năng chưa tiếp nhận", phía tòa án thông tin thêm.

Tối 29/5 , công ty đại diện của Jack đăng tải "thông báo thứ hai", về việc tòa án thụ lý đơn khởi kiện của ông Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) đối với bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An), kèm hình ảnh văn bản thông báo.

Thông báo ghi tòa án thụ lý vụ án từ ngày 20/5, về việc Jack kiện bạn gái cũ, yêu cầu xác định quan hệ cha con với bé Sol , đồng thời yêu cầu Thiên An không được ngăn cấm nam ca sĩ thực hiện nghĩa vụ làm cha.

Thông báo gửi các bên liên quan yêu cầu bị đơn gửi văn bản trình bày ý kiến, cung cấp tài liệu, chứng cứ phản hồi yêu cầu của nguyên đơn trong vòng 15 ngày.

Jack và Thiên An trong MV Sóng gió.

Khán giả chờ động thái tiếp theo của Jack và Thiên An

Trong thông cáo báo chí tối 26/5, Jack thông báo đã nộp đơn kiện bạn gái cũ lên tòa án nhân dân có thẩm quyền.

"Jack đã nộp đơn đến tòa án có thẩm quyền để xác định mối quan hệ cha con với bé Trần Nguyễn Yên Đan , thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đã được tòa án thụ lý giải quyết”, công ty quản lý thông báo.

Thiên An sau đó đáp trả thông qua luật sư. Nữ diễn viên phản hồi "chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ tòa án".

Về việc Jack nhận định: "Thiên An chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm con, mọi mong muốn, chăm sóc thiết yếu bị đẩy ra giới hạn cho phép", đại diện nữ ca sĩ cho rằng Jack từng từ chối làm thủ tục nhận con.

Thiên An còn cho rằng Jack không đồng ý ghi tên vào giấy khai sinh, không hợp tác xét nghiệp ADN. Đó là lý do bé Sol đăng ký khai sinh theo họ mẹ. Luật sư của Thiên An khẳng định Jack chưa từng gặp con từ khi mới sinh, dù bạn gái nhiều lần chủ động đề nghị.

Về tuyên bố "Toàn bộ chi phí liên quan đến sinh hoạt, học tập của cháu bé đã được bà nội tài trợ" của Jack, Thiên An đáp trả "khoản hỗ trợ tài chính ngừng hoàn toàn từ giữa năm 2022".

Luật sư cho biết đang xem xét biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi hai mẹ con Thiên An, bao gồm khả năng khởi kiện hoặc đề nghị xử lý các hành vi vu khống, xâm phạm đời tư, quyền trẻ em.

Jack cho rằng dù không nêu đích danh, nội dung các bài viết có yếu tố “dẫn dắt gây hiểu lầm, xúc phạm danh dự”, nhất là khi bài viết đi kèm các tài liệu riêng tư như giấy khai sinh có tên mẹ là Trần Nguyễn Thiên An lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Hồi tháng 1, mạng xã hội bùng nổ tranh luận khi Thiên An thừa nhận mang thai 3 lần, hai lần phá thai.

Dù không nhắc tên Jack, việc Thiên An đăng ảnh bài vị của con lấy họ "Trịnh Trần" (Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) khiến khán giả liên tục chỉ trích giọng ca Sóng gió.

Thiên An xóa/ẩn bài đăng ngày 19-20/1 về việc cô đã mang thai ba lần. Dù đáp trả tuyên bố khởi kiện của Jack, nữ diễn viên không đề cập vụ xóa bài đăng - lý do khiến Jack liên tục bị chỉ trích.