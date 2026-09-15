Jack không đến phiên tòa kiện diễn viên Thiên An

Phiên tòa xét xử vụ Jack kiện Thiên An, yêu cầu xác định cha cho con tiếp tục hoãn do phía nam ca sĩ có đơn xin vắng mặt. Vụ kiện kéo dài hơn một năm, trong khi hai bên nhiều lần phản bác nhau về tiền chu cấp, việc thăm nom và thủ tục nhận con.

Tiếp tục dời ngày xét xử

Ngày 15/9, TAND Khu vực 2 TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ Tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (sinh năm 1998, ngụ TPHCM).

Phía nguyên đơn có đơn xin vắng mặt, được hội đồng xét xử chấp nhận và phiên tòa tạm hoãn. Phiên tòa được mở lại ngày 22/9.

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3/2025, ông Tuấn yêu cầu tòa án xác định bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) là con ruột của mình. Nam ca sĩ đồng thời yêu cầu bị đơn không được ngăn cấm ông thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ.

Phía Thiên An đã có bản khai gửi tòa án, không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Phiên xét xử vụ Jack kiện Thiên An đòi quyền nhận con được dời sang ngày 22/9.

Việc hoãn phiên tòa diễn ra hơn một năm sau khi TAND Khu vực 2 TPHCM thông báo thụ lý vụ án. Ngày 14/8/2025, tòa án cho biết đã phát thông báo thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về “Tranh chấp về xác định cha cho con” giữa Jack và Thiên An.

Đến ngày 28/8/2025, tòa nhận bản tự khai của Thiên An. Trong văn bản, cô cho rằng Jack là người khởi kiện, yêu cầu công nhận bé Đ. là con ruột nên phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ chứng minh.

Thiên An cũng xin vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng, trình bày mình không phải người phát sinh tranh chấp với ông Tuấn. Cô không muốn hòa giải, thương lượng và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành hòa giải.

“Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, gần gũi, thương yêu con tôi. Tôi phải dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc, để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án”, Thiên An nêu trong bản tự khai.

Cô đề nghị được vắng mặt tại các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ và xét xử. Trong thời gian cô vắng mặt, những vấn đề liên quan có thể được tòa án trao đổi với luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc người được cô ủy quyền.

Ồn ào suốt 5 năm

Ồn ào giữa Jack và Thiên An kéo dài từ tháng 8/2021, sau khi nữ diễn viên công khai có con với bạn trai. Lúc đó, Thiên An cho biết Jack gửi 5 triệu đồng/tháng để nuôi con. Cô tố nam ca sĩ có những mối quan hệ khác trong thời gian bạn gái mang thai.

Ngày 10/8/2021, Jack xác nhận thông tin có con với Thiên An, cho biết hai người chia tay vì bất đồng quan điểm. Anh phủ nhận chuyện “bắt cá hai tay”, khẳng định gia đình đã hỗ trợ Thiên An từ khi mang thai. Nam ca sĩ xin lỗi người hâm mộ, đối tác và bày tỏ mong muốn thực hiện trách nhiệm làm cha.

Tháng 5/2025, vụ việc lần nữa bùng nổ trên mạng xã hội, hai bên liên tiếp phản bác nhau trên truyền thông. Tối 26/5, công ty quản lý Jack bác bỏ cáo buộc nam ca sĩ bỏ rơi con, không chu cấp. “Toàn bộ chi phí liên quan đến sinh hoạt, học tập của cháu bé đã được bà nội tài trợ”, thông cáo nêu.

Đại diện nam ca sĩ cho biết đã nộp đơn yêu cầu tòa án xác định quan hệ cha con, đồng thời tố Thiên An chấm dứt liên lạc, khiến anh không thể thăm nom, thực hiện trách nhiệm với bé.

Jack và bà Cẩm Loan (mẹ ruột nam ca sĩ) gây chấn động với buổi họp báo phản bác Thiên An hồi tháng 7/2025.

Thông qua luật sư, Thiên An phản bác rằng Jack từng từ chối ghi tên vào giấy khai sinh, không hợp tác giám định ADN nên bé phải đăng ký khai sinh theo họ mẹ. Đại diện nữ diễn viên nói cô nhiều lần chủ động đề nghị Jack gặp con nhưng không được đáp ứng.

Về tài chính, Thiên An khẳng định Jack ngừng hỗ trợ con gái từ giữa năm 2022. Luật sư của cô nói "đang xem xét các biện pháp pháp lý để bảo vệ hai mẹ con trước những thông tin bị cho là vu khống, xâm phạm đời tư và quyền trẻ em".

Tranh cãi leo thang tại họp báo ngày 16/7/2025. Jack cùng mẹ là bà Cẩm Loan xuất hiện trước truyền thông, công bố tài liệu chuyển tiền và bản tường trình của người trung gian nhằm phản bác thông tin Jack chỉ chu cấp cho con gái 5 triệu đồng/tháng.

Gia đình Jack đưa giấy tờ liên quan, cho rằng từng gửi các khoản 10 triệu, 25 triệu, 30 triệu và 100 triệu đồng cho Thiên An. Bà Loan nói gia đình dừng hỗ trợ vì Thiên An không ghi nhận sự giúp đỡ của gia đình.

Khuya 10/9/2025, Thiên An tiếp tục phản bác bằng loạt bài đăng và ảnh chụp tin nhắn liên quan việc làm giấy khai sinh cho con. Cô cho rằng những thông tin được phía Jack đưa ra tại họp báo đã bị cắt ghép, không phản ánh đúng sự việc.

Nữ diễn viên nói trước đó giữ im lặng vì tin Jack có thiện chí nhận con. Cô phản đối cách đưa chuyện riêng ra họp báo, đồng thời công bố những đoạn trao đổi việc ghi tên cha, xét nghiệm ADN và giấy tờ liên quan.

“Đời tôi coi như bỏ, nhưng đừng hòng đụng tới con tôi”, Thiên An viết và đã nộp chứng cứ, vi bằng cho tòa án và chờ pháp luật phân xử.