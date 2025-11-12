Jack có động thái thay đổi sau án phạt

Sáng 12/11, tại xã Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), UBND xã phối hợp với Tạp chí Môi trường và Xã hội tổ chức chương trình trao tặng máy phát điện và quà hỗ trợ cho người dân vùng thấp trũng chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ vừa qua.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện các đơn vị tài trợ cùng đông đảo bà con nhân dân. Đáng chú ý, ca sĩ Jack trực tiếp có mặt, tham gia trao quà và chia sẻ cùng người dân vùng lũ.

Hoạt động thiện nguyện do UBND xã phối hợp với Tạp chí Môi trường và Xã hội tổ chức.

Tại buổi lễ, ban tổ chức trao tặng 20 máy phát điện cho các cơ quan, đơn vị và thôn xóm thường xuyên bị mất điện trong mùa mưa bão, đồng thời trao 50 suất quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng do lũ lụt. Tổng giá trị đợt hỗ trợ hơn 210 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo xã Quảng Điền gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị đồng hành, đồng thời cho biết địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đây là hoạt động thiện nguyện đầu tiên của Jack sau khi nhận án phạt 9 tháng tạm dừng biểu diễn mới đây. Nam ca sĩ cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ và người dân địa phương dọn dẹp vệ sinh sau lũ.

Jack tham gia từ thiện sau khi nhận án phạt ngừng diễn 9 tháng.

Jack chia sẻ mong muốn được góp phần nhỏ bé giúp đỡ đồng bào miền Trung thông qua các hoạt động cộng đồng sắp tới.

Trước đó, trong thư xin lỗi gửi đến người hâm mộ, Jack từng bày tỏ: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hoá – xã hội của người nghệ sĩ".

Nam ca sĩ cũng khẳng định sẽ rà soát, điều chỉnh toàn bộ hoạt động sáng tạo của mình, đồng thời cam kết: “Mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục; tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn để lan tỏa hình ảnh một người nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, yêu quê hương đất nước và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân".



