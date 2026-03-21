Izara Thiên Nga debut EP đầu tay, đồng hành “Hành trình Từ Trái Tim” cùng dàn sao Việt

EP "IZARA": Trẻ trung, giàu cảm xúc nhưng không hời hợt

Chiều ngày 20/3, tại Coffee Music - Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend (164 Pasteur, P. TP.HCM), Izara Thiên Nga chính thức trình làng EP đầu tay đến với khán giả. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Quách Tuấn Du… cùng producer 2pillz – cái tên quen thuộc đứng sau loạt bản hit, được mệnh danh là "nhà sản xuất âm nhạc tỷ view" với những bản phối cực viral.

Giữa không gian văn hóa nghệ thuật giàu cảm hứng, cô gái sinh năm 2009 xuất hiện với nguồn năng lượng trẻ trung, tươi sáng, nhưng đầy chín chắn, mang lại cảm giác về một bước chuyển rõ ràng sau nhiều năm được biết đến như một tài năng nhí.

Izara Thiên Nga (Nguyễn Hoàng Thiên Nga) từng được gọi là "thần đồng âm nhạc", gây ấn tượng với giọng hát giàu kỹ thuật, khả năng chơi đa dạng các loại nhạc cụ (violin, piano, guitar, trống, guitar điện, saxophone..) cùng bảng thành tích nổi bật như Quán quân "Hãy nghe tôi hát nhí" 2020, Top 6 The Voice Kids, Thủ khoa violin Nhạc viện TP.HCM. Ở tuổi 16, cô chọn đánh dấu bước chuyển mình bằng EP đầu tay, qua đó thể hiện rõ hơn bản sắc cá nhân trong âm nhạc.

EP "IZARA" gồm 6 ca khúc do Izara trực tiếp sáng tác, với sự đồng hành của producer 2pillz - một trong những nhà sản xuất âm nhạc nổi bật của S.HUBE Label. Trong EP "IZARA", 2pillz tham gia sáng tác 2 ca khúc và tham gia produce 4 trong số 6 ca khúc.

Thay vì chạy theo xu hướng, dự án này mang màu sắc cá nhân rõ rệt, phản ánh những suy nghĩ, cảm xúc của một người trẻ trong giai đoạn trưởng thành - vừa tự tin, vừa nhạy cảm với các rung cảm đầu đời, vừa có những câu hỏi riêng về cuộc sống.

Về màu sắc âm nhạc, EP mang hơi thở pop hiện đại, đậm chất Y2K với những giai điệu bắt tai như "TWENTY-ONE", "một giờ, một phút, mỗi giây", "còn lại mình em". Xen kẽ là những ca khúc lắng đọng, chậm rãi như "HƯƠNG", nơi Izara đi sâu vào những cảm xúc mang tính tự sự. Sự kết hợp giữa tư duy sáng tác của Izara và phần sản xuất của producer 2pillz giúp tổng thể EP có màu sắc trẻ trung, dễ tiếp cận nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng.

Chia sẻ tại sự kiện, Izara Thiên Nga cho biết: "Izara hi vọng thông qua EP mới này, khán giả sẽ biết đến hình ảnh Izara Thiên Nga mới mẻ, cá tính từ hình ảnh đến âm nhạc. Đây là phiên bản hoàn toàn khác biệt với những gì mà mọi người đã biết trước đó và Izara mong rằng sự thay đổi, bứt phá này sẽ chinh phục được đông đảo khán giả, nhất là những khán giả trẻ".

EP đầu tay mở ra "cánh cửa" cho hành trình lớn hơn - hành trình lan tỏa tri thức và khát vọng

Điểm thú vị của buổi ra mắt không chỉ nằm ở âm nhạc, mà còn ở cách sự kiện được đặt trong một không gian khác biệt. EP "IZARA" được giới thiệu tại Coffee Music - không gian sinh hoạt văn hóa nghệ thuật tại Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend (164 Pasteur, TP.HCM).

Không gian này mang lại một cảm giác gần gũi hơn so với các sân khấu biểu diễn quen thuộc. Khán giả có thể ngồi lại, nghe nhạc, trò chuyện và cảm nhận trọn vẹn bầu không khí xung quanh. Sự kết hợp tinh tế giữa cà phê, âm nhạc và phong cách sống tạo nên một trải nghiệm nhẹ nhàng, đủ để người tham dự kết nối với nghệ sĩ theo cách tự nhiên hơn.

Bên cạnh việc giới thiệu EP đầu tay, sự kiện còn mở ra một chặng đường mới với Izara Thiên Nga.Tiếp nối buổi họp báo này, cô sẽ đồng hành cùng "Hành trình Từ Trái Tim" - một trong những hoạt động phụng sự cộng đồng do Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012.

Năm 2026, "Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa. Hành trình sẽ đi qua 19 tỉnh thành trong suốt 24 ngày (từ 24/3 – 16/4) với quãng đường gần 5.000 km, tiếp tục trao tặng hàng chục nghìn cuốn sách quý thuộc Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại.

Hành trình Từ Trái Tim 2026 còn có sự góp mặt, đồng hành của các nghệ sĩ, người nổi tiếng khác như ca sĩ Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, cùng các Hoa hậu Kỳ Duyên, Ngọc Châu, Phương Linh, Trúc Linh, các Á hậu Phương Anh, Cẩm Ly, Họa sĩ - Nhà thiết kế Anh Thư cùng nhiều khách mời khác. Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5/2026, Hành trình Từ Trái Tim tự hào lần đầu tiên đến với biển đảo Trường Sa trao tặng sách quý đến các chiến sĩ nơi biển đảo.

Sự kiện Coffee Music cùng EP "IZARA" nằm trong chuỗi hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế mà Trung Nguyên Legend liên tục triển khai trong năm 2026.

Và với Izara Thiên Nga, EP đầu tay là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước, mở ra nhiều không gian để âm nhạc và những giá trị tích cực được cùng nhau lan tỏa.