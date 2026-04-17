HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iveco LMV của Ý được đánh giá là xe bọc thép tốt nhất trong Quân đội Nga

Bạch Dương |

Kênh Telegram "Military Informant" viết các xe bọc thép Lynx dựa trên mẫu thiết kế Iveco LMV của Ý có thể được coi là những xe bọc thép tốt nhất trong Lực lượng Vũ trang Nga.

Xe bọc thép Nga: Iveco LMV Lynx được đánh giá là tốt nhất trong Lực lượng Vũ trang Nga - Ảnh 1.

Bài báo đã đăng kèm ảnh chụp các xe bọc thép Iveco LMV "Lynx" của Quân đội Nga, được phát hiện trong khu vực diễn ra chiến dịch đặc biệt (SMO).

Ấn phẩm này khẳng định: "Đây là loại xe được bảo vệ tốt nhất trong cùng loại hiện đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Nga", đồng thời lưu ý 52 phiên bản cải tiến đã được thực hiện đối với chiếc xe này theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong một bài đăng khác, kênh Telegram nói trên đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một máy bay không người lái FPV mang đầu đạn phân mảnh tấn công một chiếc xe thiết giáp Iveco LMV của Ukraine, tuy vậy cả xe và kíp lái đều sống sót.

Xe bọc thép Nga: Iveco LMV Lynx được đánh giá là tốt nhất trong Lực lượng Vũ trang Nga - Ảnh 2.

Quân đội Nga đặc biệt ưa chuộng xe thiết giáp dựa trên chiếc Iveco LMV.

Vào tháng 12/2012, ông Dmitry Rogozin khi đó đang giữ chức Phó Thủ tướng Nga, tuyên bố Nga không hài lòng với việc lắp ráp xe bọc thép Iveco LMV Lynx của Ý theo linh kiện do Rome cung cấp.

Chính vì vậy, phía Nga dự định thuyết phục Iveco thành lập liên doanh để sản xuất xe bọc thép và tăng tỷ lệ nội địa hóa sản xuất thiết giáp từ 10% lên 80% trong vòng 4 năm tới.

Dự án đã được triển khai và cho ra đời một số sản phẩm mà chiếc Lynx là điển hình. Tuy nhiên, sau đó hợp tác đôi bên đã bị hủy bỏ sau khi những căng thẳng tại Ukraine phát sinh.

Bên cạnh thiết giáp Iveco LMV, Nga và Ý còn dự định chế tạo xe tăng bánh lốp Centauro, nhưng chương trình này thậm chí chưa kịp triển khai.

Theo Lenta
Tags

Bộ Quốc phòng Nga

xe bọc thép Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại