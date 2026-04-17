Bài báo đã đăng kèm ảnh chụp các xe bọc thép Iveco LMV "Lynx" của Quân đội Nga, được phát hiện trong khu vực diễn ra chiến dịch đặc biệt (SMO).

Ấn phẩm này khẳng định: "Đây là loại xe được bảo vệ tốt nhất trong cùng loại hiện đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Nga", đồng thời lưu ý 52 phiên bản cải tiến đã được thực hiện đối với chiếc xe này theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong một bài đăng khác, kênh Telegram nói trên đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một máy bay không người lái FPV mang đầu đạn phân mảnh tấn công một chiếc xe thiết giáp Iveco LMV của Ukraine, tuy vậy cả xe và kíp lái đều sống sót.

Quân đội Nga đặc biệt ưa chuộng xe thiết giáp dựa trên chiếc Iveco LMV.

Vào tháng 12/2012, ông Dmitry Rogozin khi đó đang giữ chức Phó Thủ tướng Nga, tuyên bố Nga không hài lòng với việc lắp ráp xe bọc thép Iveco LMV Lynx của Ý theo linh kiện do Rome cung cấp.

Chính vì vậy, phía Nga dự định thuyết phục Iveco thành lập liên doanh để sản xuất xe bọc thép và tăng tỷ lệ nội địa hóa sản xuất thiết giáp từ 10% lên 80% trong vòng 4 năm tới.

Dự án đã được triển khai và cho ra đời một số sản phẩm mà chiếc Lynx là điển hình. Tuy nhiên, sau đó hợp tác đôi bên đã bị hủy bỏ sau khi những căng thẳng tại Ukraine phát sinh.

Bên cạnh thiết giáp Iveco LMV, Nga và Ý còn dự định chế tạo xe tăng bánh lốp Centauro, nhưng chương trình này thậm chí chưa kịp triển khai.