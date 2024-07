ITL tiên phong trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa quốc tế

Ngành vận tải và kho bãi của Việt Nam nổi lên như một cơ hội đầu tư hấp dẫn tại khu vực ASEAN vào năm 2022, với mức đóng góp đáng chú ý là 4,5% vào tổng GDP của cả nước. GDP của Việt Nam trong năm đó đạt giá trị đáng kể là 357,77 tỷ USD. Ngành vận tải và kho bãi chứng kiến sự gia tăng số lượng doanh nghiệp mới, với khoảng 6.000 doanh nghiệp được thành lập riêng vào năm 2021. Con số này nằm trong tổng số 116,8 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập trên toàn quốc trong cùng năm.



Trong khi đó, với vị trí địa lý nằm trên tuyến đường hàng hải chiến lược Đông - Tây, Việt Nam là điểm kết nối quan trọng cho thương mại quốc tế, với khoảng 90% khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu được vận chuyển qua biển.

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế của tập đoàn ITL

Tập đoàn ITL một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp vận chuyển hàng hóa và Logistics tại Việt Nam và khu vực Đông Dương. ITL cung cấp giải pháp vận chuyển quốc tế tích hợp hàng đầu kết nối các phương thức vận chuyển hàng không, đường biển, đường sắt và đường bộ.

Dịch vụ vận chuyển đường biển: ITL cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng đường biển toàn diện, từ vận tải hàng nguyên công (FCL) cho những chuyến hàng có khối lượng lớn, đến vận chuyển hàng lẻ (LCL) cho các lô hàng nhỏ hơn. Với kho bãi khai thác hàng lẻ (CFS) tại các cảng, ITL đảm bảo quản lý và bảo quản hàng hóa một cách tối ưu. Sự chuyên nghiệp trong việc vận chuyển hàng giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển. ITL không ngừng nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng biển và giải quyết các thách thức để mở rộng thị phần vận chuyển hàng hóa đường biển. Dịch vụ này không chỉ hấp dẫn đối với thị trường nội địa mà còn thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp quốc tế.

Dịch vụ vận chuyển hàng không: Với năng lực hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận bằng đường hàng không tại Việt Nam và khu vực Đông Dương cùng với ưu thế về dịch vụ hàng không và Tổng Đại Lý cho các hãng hàng không (GSA), ITL tự tin là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trong khu vực. ITL cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không, bao gồm các dịch vụ giao nhận tại sân bay, dịch vụ giao nhận hàng tận nơi (Airport-to-Airport, Airport-to-Door, Door-to-Airport và Door-to-Door) tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Vận chuyển đa phương thức và vận chuyển xuyên biên giới: Là chuyên gia cung cấp các giải pháp Logistics tích hợp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, ITL tự tin cung cấp cho khách hàng các giải pháp vận tải đa phương thức với sự kết hợp tốt nhất giữa vận tải đường biển, đường hàng không, đường bộ và đường sắt. Khả năng thiết lập giải pháp của ITL giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí và phương thức vận chuyển để đảm bảo sự cân bằng tốt nhất giữa chi phí, độ tin cậy và thời gian vận chuyển.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và am hiểu sâu sắc về văn hóa địa phương, ITL tự tin xử lý các đơn hàng FCL hoặc LCL của bạn một cách hiệu quả với chi phí hợp lý nhất. Ngoài ra, ITL cũng cung cấp các dịch vụ Logistics toàn diện như dịch vụ vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới, hậu cần thương mại điện tử và thủ tục hải quan…

Lợi thế của ITL trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa quốc tế

Ngoài các mức giá cạnh tranh, ITL hiểu rằng khách hàng luôn mong muốn hàng hóa được vận chuyển an toàn và nhanh chóng. ITL sở hữu mạng lưới các đại lý đáng tin cậy và nổi tiếng trên toàn thế giới kết hợp với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm được đào tạo và chứng nhận tham gia các khóa đào tạo về Logistics.

ITL không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý, hiện diện tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu trong ngành Logistics. Bên cạnh đó, ITL còn có các lợi thế vững chắc khác như:

Nền tảng vững chắc: ITL có một nền tảng kết nối hệ thống, quy trình và cơ sở hạ tầng chặt chẽ, giúp kiểm soát tình huống và duy trì nhịp phát triển.

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên của ITL luôn hướng tới khách hàng và có tinh thần linh hoạt trước mọi tình huống.

Dịch vụ đa dạng: ITL cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển, đường sắt và hàng không, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Chi phí tối ưu: ITL tự tin cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế an toàn, nhanh chóng với mức chi phí tối ưu và tiết kiệm.

ITL không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như không ngừng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực chuyên nghiệp, để mang lại giải pháp vận chuyển hàng hóa quốc tế tốt nhất cho mọi đối tác và khách hàng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

▪ Email: info@itlvn.com

▪ Website: www.itlvn.com

▪ Văn phòng chính: Tầng 12, Tháp 2, Tòa Nhà Saigon Center, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

▪ Văn phòng giao dịch: 52-54-56 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM