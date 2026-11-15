Italy phạt tập đoàn Meta 805 triệu EUR vì vi phạm quyền riêng tư

Ngày 14-11 (giờ địa phương), Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Italy ra quyết định phạt tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ (công ty mẹ của Facebook) 805 triệu EUR (880 triệu USD) do vi phạm quyền riêng tư của người dùng tại quốc gia này.

Theo tờ Deutsche Welle, Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Italy xác định ứng dụng Facebook trên hệ điều hành Android đã truy cập hình ảnh, video và các dữ liệu liên quan được lưu trữ trong điện thoại của người dùng mà không thông báo đầy đủ hoặc xin phép một cách rõ ràng.

Vi phạm liên quan đến tính năng “nhận gợi ý từ thư viện ảnh khi duyệt Facebook”. Tính năng tự động đề xuất hình ảnh, video trong điện thoại để người dùng đăng tải lên mạng xã hội.

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Italy cho rằng Facebook chỉ yêu cầu người dùng cấp một quyền truy cập chung cho nhiều chức năng khác nhau, thay vì xin phép riêng đối với tính năng gợi ý ảnh. Tính năng này được bật theo mặc định, khiến người dùng có thể không nhận thức đầy đủ về phạm vi dữ liệu mà ứng dụng được phép truy cập.

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Italy cũng yêu cầu Meta trong vòng 60 ngày phải tắt tính năng nói trên theo mặc định, đồng thời thiết lập cơ chế xin phép riêng biệt, minh bạch và dễ hiểu trước khi truy cập thư viện ảnh. Meta phải báo cáo các biện pháp khắc phục cho cơ quan chức năng.

Phản hồi về quyết định này, Meta cho biết mức phạt không tương xứng và sẽ tiến hành kháng cáo.