HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Italy phạt tập đoàn Meta 805 triệu EUR vì vi phạm quyền riêng tư

Phương Nam
|

Ngày 14-11 (giờ địa phương), Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Italy ra quyết định phạt tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ (công ty mẹ của Facebook)  805 triệu EUR (880 triệu USD) do vi phạm quyền riêng tư của người dùng tại quốc gia này.

Theo tờ Deutsche Welle, Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Italy xác định ứng dụng Facebook trên hệ điều hành Android đã truy cập hình ảnh, video và các dữ liệu liên quan được lưu trữ trong điện thoại của người dùng mà không thông báo đầy đủ hoặc xin phép một cách rõ ràng.

Vi phạm liên quan đến tính năng “nhận gợi ý từ thư viện ảnh khi duyệt Facebook”. Tính năng tự động đề xuất hình ảnh, video trong điện thoại để người dùng đăng tải lên mạng xã hội.

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Italy cho rằng Facebook chỉ yêu cầu người dùng cấp một quyền truy cập chung cho nhiều chức năng khác nhau, thay vì xin phép riêng đối với tính năng gợi ý ảnh. Tính năng này được bật theo mặc định, khiến người dùng có thể không nhận thức đầy đủ về phạm vi dữ liệu mà ứng dụng được phép truy cập.

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Italy cũng yêu cầu Meta trong vòng 60 ngày phải tắt tính năng nói trên theo mặc định, đồng thời thiết lập cơ chế xin phép riêng biệt, minh bạch và dễ hiểu trước khi truy cập thư viện ảnh. Meta phải báo cáo các biện pháp khắc phục cho cơ quan chức năng.

Phản hồi về quyết định này, Meta cho biết mức phạt không tương xứng và sẽ tiến hành kháng cáo.

Mức phạt 805 triệu EUR tương đương 0,4% tổng doanh thu hàng năm của Meta. Đây đồng thời là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay do các cơ quan quản lý Italy áp đặt đối với một tập đoàn công nghệ lớn.

Jensen Huang rời NVIDIA “cả thế giới đều buồn”, chỉ riêng với đối tượng này, đây có lẽ là tin vui thế kỷ?
Tags

meta

Italy

Android

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

01:16
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

02:43
BYD ra mắt xe điện mới ngang cỡ Carnival: Tầm chạy hơn 1.000 km, sạc đầy pin trong 9 phút

BYD ra mắt xe điện mới ngang cỡ Carnival: Tầm chạy hơn 1.000 km, sạc đầy pin trong 9 phút

01:33
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
BYD ra mắt "Rolls-Royce Ghost của Trung Quốc", chạy hơn 1000km/sạc, giới hạn 399 xe toàn cầu

BYD ra mắt "Rolls-Royce Ghost của Trung Quốc", chạy hơn 1000km/sạc, giới hạn 399 xe toàn cầu

01:34
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại