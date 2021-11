Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhận định những nghiên cứu mới nhất chỉ mới chứng minh được tốc độ lây lan nhanh của biến thể mới, chứ chưa thể xác định mức độ kháng vaccine của biến thể.



Hôm 26/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố Omicron có nguồn gốc từ Nam Phi là một biến thể mới thuộc nhóm “Biến thể đáng quan ngại”. Tổng Giám đốc WHO cũng khẳng định biến thể Omicron có một số lượng lớn đột biến, trong đó có một số đột biến đáng lo ngại, do đó ông kêu gọi các quốc gia tăng tốc để đảm bảo công bằng vaccine càng sớm càng tốt./.