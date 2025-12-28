Ít nhất 3 tên lửa hành trình Tomahawk từ cuộc tấn công "mạnh mẽ và chết người" của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của IS ở Nigeria đã không đạt được kết quả khi sáng hôm sau vụ việc, người dân địa phương đã tìm thấy mảnh vỡ tên lửa và đầu đạn chưa nổ.

Bức ảnh về hiện trường vụ tấn công đã được nhà nghiên cứu xung đột Trevor Ball thuộc nhóm báo chí điều tra Bellingcat công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh "tấn công mạnh mẽ và chết người" vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Nigeria, nhưng cuộc tấn công này cũng nhắm vào quận Offa thuộc bang Kwara.

Ông Tajuddin Alabi - cựu trợ lý đặc biệt về an ninh của thống đốc bang Kwara, đã xác nhận vụ việc với giới truyền thông.

Nhân vật trên cho biết người dân địa phương đã nghe thấy 3 tiếng nổ vào khoảng 9 giờ tối ngày 25 tháng 12. Ông nói rằng tên lửa đã bắn trúng và phá hủy các tòa nhà ở nhiều địa điểm, nhưng chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong, mặc dù một số người bị thương.

"Ít nhất khoảng 5 công trình đã bị phá hủy ở những địa điểm khác nhau. Chúng tôi nhìn thấy một số vật thể trong một khách sạn nổi tiếng, mà chúng tôi gọi là Khách sạn Trung tâm Offa. Trông nó giống như một quả bom", ông Tajuddin Alabi nói.

Cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ đã gây ra một số thiệt hại đáng kể.

Bộ Ngoại giao Nigeria cũng xác nhận cuộc tấn công và cho biết chúng được thực hiện với sự hợp tác của Hoa Kỳ.

Theo cơ quan này, quá trình phối hợp đã dẫn đến "các cuộc tấn công có chủ đích vào mục tiêu khủng bố ở Nigeria thông qua những cuộc không kích ở vùng Tây Bắc".

Các bức ảnh được công bố cho thấy đầu đạn phân mảnh nổ mạnh WDU-36/B nặng 310 kg, cũng như phần còn lại của một trong những cánh tên lửa. Có lẽ, trong trường hợp lệch khỏi quỹ đạo, ngòi nổ đã bị kẹt, dẫn đến việc đầu đạn không hoạt động.

Hồi tháng 11, ông Trump đe dọa cắt viện trợ và can thiệp vào Nigeria để "tiêu diệt hoàn toàn các phần tử khủng bố Hồi giáo" nếu chính phủ nước này "không bảo vệ người Kitô giáo" và chỉ thị Bộ Chiến tranh chuẩn bị cho "các hành động có thể xảy ra".

Đáp lại lời đe dọa của ông Trump, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu tuyên bố rằng đất nước ông không phải là một quốc gia không khoan dung về tôn giáo.

Trong hơn 20 năm qua, Nigeria đã chìm trong chiến tranh với nhóm khủng bố Boko Haram. Theo Liên Hợp Quốc, chỉ riêng từ năm 2009 đến nay, hơn 40.000 người đã thiệt mạng dưới tay nhóm khủng bố này và hơn 2 triệu người Nigeria đã buộc phải trở thành người tị nạn.