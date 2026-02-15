Ít ngày nữa, CSGT bắt đầu xử phạt 6 lỗi vi phạm giao thông này, tất cả người dân lưu ý

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 336/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động giao thông đường bộ. Văn bản này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, với hàng loạt quy định siết chặt quản lý từ thu phí tự động, taxi, xe buýt đến dịch vụ cho thuê xe tự lái.

Xử phạt nặng hành vi gian lận tài khoản giao thông

Taxi thu sai giá, không dùng đồng hồ tính tiền bị xử phạt

Nghị định mới quy định tài xế taxi vi phạm quy định về thiết bị tính cước sẽ bị phạt từ 1–2 triệu đồng. Các hành vi bị xử lý gồm: không lắp đồng hồ tính tiền (đối với xe đăng ký loại này), không sử dụng đồng hồ theo yêu cầu khách, hoặc can thiệp làm sai lệch số tiền hiển thị.

Ngoài ra, lái xe sử dụng phần mềm tính tiền nhưng không có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách, hoặc thu giá vé cao hơn mức đã đăng ký, cũng thuộc diện bị xử phạt.

Bên cạnh tiền phạt, người vi phạm còn buộc phải hoàn trả toàn bộ khoản lợi thu được bất hợp pháp.

Từ chối phục vụ khách đã mua vé có thể bị phạt tới 6 triệu đồng





Cấm dùng xe trên 8 chỗ để kinh doanh taxi

Một điểm đáng chú ý khác là quy định xử phạt từ 3–5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng xe chở người từ 8 chỗ trở lên (không tính ghế lái) để hoạt động taxi. Trường hợp xe được cải tạo từ loại trên 8 chỗ xuống dưới 8 chỗ cũng không được phép kinh doanh taxi.

Ngoài ra, đơn vị vận tải không bố trí người điều hành đủ điều kiện hoặc sử dụng phương tiện không có quyền sử dụng hợp pháp để kinh doanh cũng sẽ bị xử phạt theo khung này.

Điều hành vận tải không phép có thể bị phạt tới 16 triệu đồng

Nghị định quy định mức phạt từ 12–16 triệu đồng với các hành vi như: kinh doanh sai hình thức đăng ký; tổ chức điểm đón trả khách trái phép; không cung cấp hóa đơn điện tử theo quy định; sử dụng hợp đồng điện tử không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; hoặc để cá nhân, tổ chức không có giấy phép kinh doanh vận tải tham gia điều hành, quyết định giá cước.

Trường hợp trực tiếp điều hành phương tiện, tài xế hoặc quyết định giá cước khi chưa có giấy phép hợp lệ cũng bị xử phạt trong khung này.

Vi phạm cho thuê xe tự lái có thể bị phạt tới 30 triệu đồng