Ít ai ngờ, FLC đã phát đi loạt tín hiệu rõ nét về quá trình hồi sinh trước khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

Ngày 26/1, ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC bất ngờ xuất hiện tại buổi làm việc giữa FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã thu hút sự chú ý của thị trường.

Thực tế, trước khi người sáng lập tái xuất, FLC đã âm thầm nhưng liên tục phát đi loạt tín hiệu rõ ràng về một hành trình hồi sinh. Nhiều dự án từng "đóng băng" bắt đầu trở lại đường ray, mảng hàng không được tái cơ cấu, tài chính doanh nghiệp được cải thiện và bảng cân đối kế toán dần được "làm sạch".

Ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam tại buổi làm việc vào ngày 26/1.



Những mảnh ghép hồi sinh trải dài khắp cả nước

Các dự án từng "án binh bất động" của FLC đang dần chuyển động trở lại. Gần nhất tại Thanh Hóa, FLC đã đề xuất thực hiện Khu đô thị Hoàng Long tại phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa – khu đất trước đây FLC được giao triển khai Khu công nghiệp FLC Hoàng Long nhưng đã bị thu hồi do chậm tiến độ. Trước đề xuất này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xem xét, trả lời doanh nghiệp trước ngày 5/2/2026, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Song song với Thanh Hóa, Gia Lai trở thành một "điểm sáng" trong bức tranh tái khởi động của FLC. Địa phương này liên tục điều chỉnh, gia hạn tiến độ cho nhiều dự án lớn, tạo dư địa để các kế hoạch đầu tư từng đình trệ có cơ hội quay trở lại quỹ đạo.

Mới nhất, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt kết quả mời quan tâm đối với dự án Sân golf Đak Đoa, qua đó xác định Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex (công ty con của FLC) là nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ yêu cầu hồ sơ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 171 ha, quy mô sân golf 36 lỗ, chia thành ba khu đất. Tiến độ dự kiến từ quý I/2026 đến quý III/2029, hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV/2029.

Đây là dự án từng được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 4/2021, định hướng trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái, giải trí đạt chuẩn quốc tế, nhưng bị đình trệ trong nhiều năm và phát sinh tình trạng xâm hại rừng thông, buộc tỉnh Gia Lai yêu cầu FLC có giải pháp bảo vệ rừng vào tháng 10/2025.

Không chỉ sân golf, tỉnh Gia Lai cũng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu tổ hợp thương mại – dịch vụ thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tái khởi động dự án. Theo quyết định điều chỉnh, dự án sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đến quý III/2026; xây dựng các hạng mục từ quý I/2026 đến quý I/2027; và hoàn tất, đưa vào vận hành trong giai đoạn quý II–IV/2027.

Trung tâm hội nghị là hạng mục trọng điểm, cùng sân golf, khách sạn, khu biệt thự, nhà liền kề, khu vui chơi, thể thao ngoài trời và safari hình thành nên Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai, quy mô khoảng 500 ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai gần 200 ha với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 3.600 tỷ đồng.

Cũng tại Gia Lai, đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh tiếp tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai, gia hạn thời gian xây dựng đến tháng 6/2028, với tổng mức đầu tư khoảng 760 tỷ đồng. Dự án này từng khởi công từ quý III/2019 nhưng rơi vào tình trạng thi công dang dở do vướng mắc pháp lý, trước khi được tái khởi động vào cuối năm 2025.

FLC đang từng bước khởi động lại mảng bất động sản, lĩnh vực nền tảng tạo nên tên tuổi của tập đoàn.

Tại Hà Nội, dự án Hausman Premium Residences – tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ) ghi nhận tiến độ vượt gần một năm so với kế hoạch ban đầu. Các hạng mục cuối đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Ở Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (GreenLife Apartment) tại phường Cao Xanh đã hoàn thành cất nóc giữa tháng 12/2025, đủ điều kiện mở bán từ ngày 25/12/2025. Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 28/1 đến 28/2/2026 và bàn giao căn hộ vào quý III/2026.

Trong khi đó, tại miền Trung, dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas với quy mô 433 phòng đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai trương trong năm 2026.

Hàng không – "điểm tựa" cho quá trình tái sinh

Trong bức tranh tái sinh ấy, Bamboo Airways – "đứa con" được sinh ra từ khát vọng bay của doanh nhân Trịnh Văn Quyết được xem là một trong những trụ cột chiến lược cho quá trình tái cấutrusc của FLC.

Ngay sau khi tiếp quản từ tháng 9/2025, FLC đã công bố chiến lược phát triển hãng hàng không giai đoạn 2026–2030, tập trung củng cố năng lực tài chính, cơ cấu lại danh mục đầu tư, hoạch định lại mạng bay và hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Bamboo Airways đã tuyển dụng thêm 500 tiếp viên và đặt mục tiêu tuyển tiếp 1.000 tiếp viên trong năm 2026. Hãng cũng công bố kế hoạch khôi phục các hạng thẻ hội viên cao cấp Bamboo Club gồm First, Diamond, Gold và Emerald nhằm tri ân khách hàng thân thiết.

Song song đó, Bamboo Airways đặt mục tiêu tăng quy mô đội bay thêm 8–10 chiếc mỗi năm đến năm 2030, hướng tới phục hồi quy mô 30 tàu bay đã được Chính phủ cấp phép, làm tiền đề cho giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Ngay sau khi nhận chuyển giao Bamboo Airways, FLC tuyên bố sẽ xây dựng chiến lược phát triển mới giai đoạn 2026–2030.

Tăng vốn, cải thiện tài chính và làm "sạch" bảng cân đối

Song hành với bất động sản và hàng không, nguồn vốn của doanh nghiệp cũng được củng cố, bảng cân đối được làm sạch và kỷ luật tài chính được siết chặt.

Cuối năm 2025, Tập đoàn FLC đã nâng vốn điều lệ từ 7.099 tỷ đồng lên 8.599 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 1.500 tỷ đồng, toàn bộ từ nguồn vốn tư nhân trong nước.

Không chỉ công ty mẹ, doanh nghiệp thành viên cũng tăng vốn. CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) vừa nâng vốn điều lệ từ 5.676 tỷ đồng lên 6.076 tỷ đồng, tăng thêm 400 tỷ đồng, theo đăng ký thay đổi ngày 10/1/2026.

Về kết quả kinh doanh, FLC cho biết đã có báo cáo tài chính riêng năm 2024 và dự kiến kết quả năm 2025, trong đó lợi nhuận sau thuế mảng bất động sản ước đạt khoảng 635 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với khoản lỗ 123 tỷ đồng của năm 2024.

Về nghĩa vụ tài chính công, tập đoàn cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách gần 276 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thuế còn lại trong quý II/2026 – một trong những ưu tiên hàng đầu của ban điều hành trong tiến trình tái cấu trúc.

Song song, FLC đẩy mạnh hợp tác đầu tư, M&A các dự án có pháp lý rõ ràng, tiềm năng cao nhưng hạn chế về nguồn lực, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm tiến độ bàn giao cho khách hàng.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, tập đoàn tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và khả năng thanh khoản cao như FLC Tropical Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sa Đéc, FLC Hilltop Gia Lai… Doanh số mảng bất động sản giai đoạn này được ước tính đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Đồng thời, FLC xúc tiến nghiên cứu phát triển các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, Quảng Ninh và một số địa phương khác theo mô hình đô thị xanh, hạ tầng đồng bộ, giá bán hợp lý, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội.