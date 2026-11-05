Ít ai làm như Vũ Thúy Quỳnh sau khi sinh con đầu lòng

Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm công khai tin vui mang thai vào cuối tháng 8/2026.

Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Trong bộ ảnh, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 diện trang phục trắng với thiết kế hở eo, tự tin tạo dáng ở nhiều góc khác nhau.

Đính kèm loạt ảnh, người đẹp viết: “Giữ cân nặng này nhé cả nhà yêu”. Động thái của Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi, đặc biệt ở thời điểm cô đang nhận được quan tâm về cuộc sống sau khi sinh con đầu lòng.

Điều khiến cư dân mạng thích thú không chỉ là vóc dáng của nàng hậu mà còn ở cách cô thoải mái trò chuyện về những thay đổi của cơ thể sau sinh. Khi một tài khoản bình luận: “Về dáng ngoạn mục luôn bé ui”, Vũ Thúy Quỳnh vui vẻ đáp: “Dạ đi tập lại là về nhanh nữa chị ạ".

Đặc biệt, trước lời khen: “Đẻ xong bụng còn đẹp hơn bụng chưa đẻ”, nàng Á hậu không ngại tiết lộ tình trạng thực tế của vòng hai. Cô hài hước cho biết: “Cũng nhiều mỡ á bà. Nhiều hơn nhiều so với thời con gái bà ạ”.

Vũ Thúy Quỳnh đăng tải loạt ảnh mới diện trang phục trắng với thiết kế hở eo sau khi sinh con đầu lòng. Ảnh: FBNV

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 tiết lộ vòng 2 hiện tại vẫn còn nhiều mỡ. Ảnh: FBNV

Một cư dân mạng khác nhận xét dưới bài đăng cho rằng Vũ Thúy Quỳnh trông như chưa từng trải qua sinh nở. Trước lời khen này, người đẹp cũng vui vẻ gửi lời cảm ơn. Có thể thấy, thay vì né tránh những câu hỏi về vóc dáng, Vũ Thúy Quỳnh khá cởi mở khi nhắc đến cơ thể sau thai kỳ.

Dù được nhiều người khen ngợi về vòng eo, cô vẫn thẳng thắn thừa nhận bản thân chưa hoàn toàn lấy lại vóc dáng như thời con gái. Trong khi không ít mỹ nhân Vbiz lựa chọn mặc trang phục rộng để giấu vóc dáng sau sinh, Vũ Thúy Quỳnh lại gây bất ngờ khi tự tin diện trang phục khoe trọn vòng eo trước ống kính.

Khác với nhiều sao nữ Vbiz, cô tự tin mặc trang phục hở kheo vóc dáng sau khi sinh. Ảnh: FBNV

Trong giai đoạn mang thai, Á hậu 9x thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Vào cuối tháng 10/2026, Vũ Thúy Quỳnh để lộ nhiều dấu hiệu cho thấy cô đã sinh con đầu lòng với doanh nhân Đức Phạm. Những hình ảnh được cho là chụp tại bệnh viện và trung tâm chăm sóc mẹ và bé sau sinh khiến cư dân mạng liên tục gửi lời chúc mừng.

Ngày 1/11, người đẹp tiếp tục xuất hiện trong buổi gặp gỡ bạn bè với diện mạo tươi tắn. Tuy nhiên, thời điểm sinh con chính xác chưa được cô công bố rõ ràng. Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm công khai tin vui mang thai vào cuối tháng 8/2026. Trong suốt thai kỳ, nàng Á hậu thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường, từ việc thay đổi thói quen sinh hoạt đến những cảm xúc khi chuẩn bị làm mẹ.

Cô từng thừa nhận mang thai khiến cơ thể có nhiều thay đổi, đôi lúc mệt mỏi và nhạy cảm hơn trước. Dù vậy, Vũ Thúy Quỳnh vẫn duy trì công việc và xuất hiện với phong cách thời trang nữ tính.

Vào cuối tháng 10/2026, Vũ Thúy Quỳnh để lộ nhiều dấu hiệu cho thấy cô đã sinh con đầu lòng với doanh nhân Đức Phạm. Ảnh: FBNV

Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm công khai tin vui mang thai vào cuối tháng 8/2026. Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2025 khi nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, đi chơi và tham gia các hoạt động thể thao. Tuy nhiên, thời điểm đó, cả hai đều giữ im lặng trước những đồn đoán.

Đến tối 11/11/2025, Đức Phạm chính thức công khai mối quan hệ khi đăng tải bức ảnh ôm Vũ Thúy Quỳnh tình tứ kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Yêu em". Động thái này nhanh chóng khiến chuyện tình của cặp đôi trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Tháng 2/2026, Vũ Thúy Quỳnh cũng công khai bày tỏ tình cảm với bạn trai bằng lời nhắn "Yêu anh", đồng thời gọi Đức Phạm là "ngoại lệ trong suốt 27 năm". Người đẹp từng chia sẻ cả hai quen nhau vì có chung sở thích chơi game, sau đó ngày càng gắn bó khi thường xuyên chơi pickleball và tham gia các hoạt động cùng nhau.

Trước khi đến với Vũ Thúy Quỳnh, Đức Phạm từng kết hôn với Diệp Lâm Anh vào năm 2018. Cả hai có hai con chung và ly hôn năm 2022. Trong khi đó, Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, được biết đến với danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và kinh doanh thời trang.

Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2025. Ảnh: FBNV