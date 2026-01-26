Ít ai biết "ông trùm" nội thất Hùng Túy còn là "tay chơi" bất động sản với loạt dự án trải dài từ Hà Nội đến Đà Lạt

Ngày 25/2/2025, Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào tổ chức lễ khởi công Tháp B - dự án Tòa tháp văn phòng và căn hộ khách sạn tại 108 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Dự án có tên thương mại là TIG Tower, quy mô 2,9ha gồm tòa tháp 3 tầng hầm và 29 tầng nổi. Chủ đầu tư dự án này là Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào - công ty con do CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán: TIG) nắm 80% vốn góp tính đến 30/9/2025, vốn điều lệ 350 tỷ đồng.

Tổ hợp King Palace gồm 2 tòa tháp. Bên cạnh tháp B (TIG Tower) đang thi công, tháp A được Hoa Anh Đào ra mắt từ năm 2019, đã hoàn thành xây dựng với tổng mức đầu tư 1.250 tỷ đồng, diện tích 0,7 ha, cao 36 tầng.

Về công ty Hoa Anh Đào, được thành lập vào tháng 9/2009, hiện ông Hồ Ngọc Hải là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Trước đó, tháng 1/2018, Hoa Anh Đào có vốn điều lệ 210 tỷ đồng, trong đó có các cổ đông sáng lập gồm CTCP Địa ốc Alphanam, Công ty TNHH Hoàng Tử và ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Alphanam Group.

Dự án Tiger Tower đang được thi công (Ảnh: Phục Hưng).

Trong đó, Công ty TNHH Hoàng Tử được biết đến là doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Hùng và ông Cao Văn Túy, những người sáng lập chuỗi showroom nội thất Hùng Túy, đơn vị phân phối nội thất có tiếng tại Hà Nội.

Hoàng Tử được thành lập vào năm 1996. Thời điểm tháng 8/2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng, các cổ đông gồm Nguyễn Văn Hùng, Cao Mạnh Lâm, Nguyễn Kim Hoa. Trụ sở doanh nghiệp tại số 20 Cát Linh, TP Hà Nội.

Không chỉ sở hữu chuỗi showroom nội thất lớn, các doanh nghiệp của 2 vị doanh nhân này còn để lại dấu ấn tại hàng loạt dự án lớn ở Hà Nội.

Đầu tiên phải kể đến là tổ hợp khách sạn, chung cư Hanoi Aqua Central tại 44 Yên Phụ, Ba Đình do CTCP Tháp nước Hà Nội làm chủ đầu tư. Tại lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp ngày 12/12/2017, danh sách các cổ đông sáng lập của CTCP Tháp nước Hà Nội có sự hiện diện của CTCP Tập đoàn Picenza.

Về CTCP Tập đoàn Picenza Việt Nam (tiền thân là CTCP Picenza Việt Nam), được sáng lập bởi Hoàng Tử và các cổ đông sáng lập nên Hoàng Tử. Hiện doanh nghiệp này do ông Nguyễn Văn Hùng làm Chủ tịch và đại diện pháp luật. Tháng 9/2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng.

Vào năm 2017, Công ty Picenza cũng được Hà Nội cho phép đầu tư xây dựng khu đô thị Picenza Mỹ Hưng, Sơn Tây. Dự án có diện tích gần 20 ha với tổng mức đầu tư 1.420 tỷ đồng.

Ngoài ra, Picenza cũng là chủ đầu tư và tham gia vào một số dự án khác như Hoàng Cầu Skyline; Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Khai; Khu nhà ở 15 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng; Picenza An Khánh...

Không dừng lại ở Hà Nội, Picenza còn mở rộng phạm vi đầu tư ra các tỉnh thành khác. Bên cạnh dự án Picenza Riverside Sơn La trúng thầu năm 2020, doanh nghiệp này đồng thời sở hữu dự án Picenza Thái Nguyên với quy mô 30 ha, tổng mức hơn 1.900 tỷ đồng và khách sạn Picenza Đà Lạt (650 tỷ đồng).

Theo giới thiệu tại website của Picenza, doanh nghiệp còn tham gia vào một số dự án Hoàng Cầu Skyline, khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Khai, khách sạn Picenza Đà Lạt, khu nhà ở số 15 Mạc Thị Bưởi…