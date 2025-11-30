Isuzu mu-X giảm giá tới 330 triệu đồng tại đại lý: Bản rẻ nhất từ 760 triệu, tiệm cận phân khúc B, người mua phải đánh đổi 2 thứ

mu-X giảm giá sâu dọn kho mẫu cũ

Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng đại lý phía Nam, tại đây vẫn tồn kho một số lượng ít những chiếc Isuzu mu-X mẫu cũ, sản xuất năm 2023. Đại lý này đang dọn kho thanh lý những chiếc xe này với giá giảm sâu, cao nhất lên tới 330 triệu đồng.

Cụ thể, theo người bán, chiếc mu-X Premium 4x4 cao cấp nhất được giảm giá nhiều nhất. Bản này có giá niêm yết trước đây là 1,25 tỷ đồng, nay thực tế chỉ còn khoảng 920 triệu đồng. Trong khi đó, bản thấp nhất là mu-X B7 MT được giảm 150 triệu đồng, đưa giá thực tế chỉ còn khoảng 760 triệu đồng.

Isuzu mu-X đang được dọn kho giảm giá sâu cho bản cũ. Ảnh: Đại lý

Nếu không xét tới đời xe mới nhất, Isuzu mu-X hiện là mẫu SUV 7 chỗ rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Mẫu xe này cùng phân khúc với Ford Everest hay Toyota Fortuner.

Giá bán thực tế của mu-X thậm chí so được với cả các mẫu SUV/crossover hạng B - thấp hơn 2 phân khúc. Ví dụ, Peugeot 2008 bản mới nhất có giá từ 829 triệu đồng, sau khi trừ khuyến mãi còn 791 triệu đồng. Hay Honda HR-V có giá niêm yết cao nhất 869 triệu đồng, trừ khuyến mãi vẫn không dưới 800 triệu đồng.

mu-X có gì?

Để có được một chiếc SUV 7 chỗ "giá rẻ", người mua phải đánh đổi từ thiết kế xe tới năm sản xuất. Đây là bản cũ, chưa phải bản facelift mới nhất đang bán trên thị trường. Tuy vậy, với người mua xe để phục vụ công việc hoặc chỉ cần thực dụng, đây vẫn là lựa chọn kinh tế và đáng xem xét.

2 phiên bản cao cấp nhất và tiêu chuẩn có ngoại hình không khác biệt nhau quá nhiều. Ảnh: Đại lý

Dù là bản cũ, trang bị của mu-X vẫn đáng chú ý với màn hình trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, phanh tay điện tử, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng. Công nghệ an toàn nổi bật với gói ADAS.

Tiện nghi nội thất của các bản khác nhau rõ rệt. Ảnh: Đại lý

Động cơ bản cũ này là máy 1.9L cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Bản cao cấp nhất có dẫn động 2 cầu.

Động cơ là điểm yếu của mu-X trong phân khúc. Ảnh: Đại lý

Doanh số mu-X không tốt khi so với các đối thủ cùng phân khúc. Mẫu xe này thường xuyên nằm trong nhóm 10 xe bán ít nhất toàn thị trường qua các tháng. Tháng 10 vừa qua, với chỉ 33 bán ra, tình hình của mu-X vẫn không khả quan hơn.

Trong chương trình Trên Ghế của HTV, nhà báo Nguyễn Hoàng Thúc Linh từng bày tỏ quan điểm: "Nếu không tính Everest hay Fortuner, mẫu Pajero Sport dù bán chậm nhưng cũng là một sức ép không nhỏ đối với mu-X. Tôi cho rằng, mu-X có thiết kế tương đối cổ điển, nội ngoại thất và những tiện nghi chưa theo kịp xu hướng thị trường. Vì thế, mẫu xe này rất yếu thế trong việc cạnh tranh và giành giật khách hàng ở phân khúc SUV 7 chỗ".