Isuzu D-Max, mu-X sắp thêm bản PHEV tiết kiệm: Bỏ động cơ quen thuộc với người Việt để thay bằng loại này!

Isuzu mới đây nhấn mạnh Ford Ranger PHEV là một trong những đối thủ hàng đầu của mẫu D-Max PHEV hiện đang được xem xét để đưa ra thị trường vào năm 2027.

Một đại diện của Isuzu đã chia sẻ với Drive tại triển lãm ô tô Tokyo rằng công nghệ hybrid là một cách để duy trì sự tồn tại của xe bán tải trong bối cảnh các quy định về khí thải ngày càng nghiêm ngặt hơn. "Là một công ty, chúng tôi hiện đang nghiên cứu về PHEV, vì vậy chúng tôi không thể nói về kế hoạch, nhưng chúng tôi đang xem xét việc cung cấp cho D-Max" họ nói. Người đại diện cho biết hệ thống hybrid cắm điện cũng đang được nghiên cứu cho mẫu SUV Mu-X.

Isuzu D-Max sẽ sớm có bản hybrid cắm sạc.

Hãng xe Nhật cho biết, động cơ xăng và diesel đang được xem xét cho hệ thống hybrid cắm điện. Thương hiệu này không bán D-Max với động cơ xăng, vì vậy một phiên bản hybrid cắm điện diesel có vẻ khả thi hơn.

Khi được hỏi liệu Isuzu có xem xét giữ lại khả năng của động cơ diesel trong phiên bản PHEV hay không, người đại diện cho biết họ "không thể nói", nhưng thừa nhận: "Chúng tôi đang theo dõi Ford hoặc BYD như những đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi đang nghiên cứu lựa chọn nào là tốt nhất - cũng xem xét cả giá cả."

Động cơ diesel tăng áp bốn xi-lanh 2.2 lít mới của Isuzu là một ứng cử viên khả thi cho một chiếc D-Max PHEV trong tương lai, sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp với hộp số tự động tám cấp. Trong khi đó, động cơ 1.9L quen thuộc có thể sẽ không còn tiếp tục được sử dụng.