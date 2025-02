Isuzu D-Max giảm giá gần 90 triệu tại đại lý: Bản số sàn còn hơn 560 triệu, hợp dân ‘cày’ chở hàng, đi công trình

Isuzu D-Max giảm giá xe VIN 2023

Một đại lý ở Hà Nội đang rao bán chiếc Isuzu D-Max với mức giảm gần 90 triệu đồng, giá sau giảm chỉ còn nhỉnh hơn 560 triệu đồng. Khuyến mãi này áp dụng cho D-Max bản Prestige 4×2 MT sản xuất năm 2023. Theo thông tin từ đại lý này, hiện chỉ còn duy nhất một chiếc màu trắng.

Đại lý đang xả kho những chiếc Isuzu D-Max VIN 2023 cuối cùng. Ảnh: Đại lý Isuzu

Việc Isuzu D-Max VIN 2023 còn tồn ở đại lý không gây ngạc nhiên, bởi đây là mẫu bán tải có doanh số thấp nhất Việt Nam năm 2024, nếu không tính Mazda BT-50 đã bị khai tử. Cả năm, D-Max chỉ bán được 559 chiếc, ngay cả mẫu đứng ngay trước là Toyota Hilux cũng bán gấp 4 lần (2.404 xe). Sang tháng 1/2025, vị trí cuối bảng vẫn gọi tên D-Max.

Điều này dẫn đến các mẫu VIN 2023 còn rải rác ở các đại lý. Do mẫu tồn không giống nhau, các đại lý có chương trình khuyến mãi riêng để đẩy hàng đi. Chẳng hạn, một đại lý ở Hà Nội bán Isuzu D-Max phiên bản Prestige 4×2 AT màu đen nội thất đen với giá giảm 70 triệu đồng so với niêm yết 670 triệu đồng, nhưng có nơi giảm 55-60 triệu đồng.

Đây sẽ là lựa chọn "giá rẻ" phù hợp với những người cần một chiếc bán tải để đi "cày" công việc, không quan tâm tới năm sản xuất và đời xe. Tại Thái Lan, D-Max là dòng xe được ưa chuộng một phần vì độ bền bỉ, khác hoàn toàn với Việt Nam.

Isuzu D-Max có gì?

Việc giảm giá xe sản xuất 2023 chỉ mang tính chất dọn kho nên khó lòng làm thay đổi rõ rệt bản đồ doanh số phân khúc bán tải. Nhưng điều này sẽ tạo điều kiện để các đại lý tập trung vào D-Max facelift đã ra mắt triển lãm ô tô Việt Nam năm 2024.

Isusu D-Max bản sản xuất 2023. Ảnh: Đại lý Isuzu

Phiên bản mới mang tới nâng cấp ngoại hình thể thao hơn. Bên trong nội thất, điểm mới dễ thấy nhất là đồng hồ tốc độ đã được chuyển sang loại bán điện tử. Màn hình 7 inch ở trung tâm và hai đồng hồ cơ đặt ngoài rìa. Ngoài ra, màn hình trung tâm kích thước 9 inch vẫn được giữ nguyên từ bản cũ. Họa tiết Miura-ori mới xuất hiện trên ghế ngồi hay cổng sạc USB Type-C ở cả 2 hàng ghế là một vài điểm nhấn khác.

Isuzu D-Max bản 2024 ra mắt tại triển lãm VMS năm ngoái. Ảnh: AP Team

Đáng tiếc cho Isuzu D-Max là ở phiên bản mới, xe không bổ sung tùy chọn động cơ 3.0L như ở một số thị trường khác. Thay vào đó, tại Việt Nam, dòng bán tải này vẫn chỉ dựa vào động cơ 1.9L cũ. Công suất động cơ là 148 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm.

Isuzu D-Max facelift được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù, cảm biến đỗ xe trước/sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo, ga tự động hay cân bằng điện tử, 7 túi khí. Tuy nhiên, dòng bán tải cỡ trung này vẫn chưa có nhiều tính năng ADAS hiện đại.