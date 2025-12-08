Israel và Qatar 'làm hòa', bí mật gặp nhau tại Mỹ?

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào các nhà lãnh đạo Hamas ở Doha (Qatar). (Ảnh: Reuters)

Hai nguồn tin nói với Axios , rằng đây là "cuộc gặp cấp cao nhất giữa các nước kể từ khi đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza, trong đó Qatar đóng vai trò trung gian hòa giải chính".

Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff là người chủ trì cuộc gặp. Ngoài ra còn có sự góp mặt của Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad Israel - David Barnea và một quan chức cấp cao Qatar giấu tên.

Nhà Trắng hiện chưa xác nhận thông tin này.

Qatar, cùng với Ai Cập và Mỹ, đã góp phần làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa Israel và Hamas. Lệnh ngừng bắn này vẫn còn mong manh khi cả Israel và Hamas đều cáo buộc đối phương vi phạm các điều khoản.

Ngày 6/12, Qatar và Ai Cập kêu gọi Israel rút quân và triển khai lực lượng hòa bình quốc tế để thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Phát biểu tại một hội nghị ngoại giao ở Doha, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết: "Một lệnh ngừng bắn không thể hoàn tất trừ khi lực lượng Israel rút quân hoàn toàn, và khi đó tình hình sẽ trở lại ổn định ở Dải Gaza".

Axios đưa tin, trọng tâm của cuộc họp ngày 7/12 chủ yếu là "việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Dải Gaza".

Cuộc không kích của Israel vào Doha hôm 9/9 nhắm vào nhà đàm phán hàng đầu của Hamas - Khalil al-Hayra - và những người khác trong nhóm chiến binh Palestine, nhưng không thành công

Thay vào đó, cuộc không kích đã khiến sáu người thiệt mạng và gây ra làn sóng chỉ trích, bao gồm từ cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đã gọi điện cho ông Al Thani từ Nhà Trắng "theo lời thúc giục của ông Trump, để xin lỗi về cuộc không kích".