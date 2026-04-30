Israel tuyên bố phá huỷ mạng lưới đường hầm Hezbollah ở Li-băng

Quỳnh Như |

Quân đội Israel cho biết đã phá hủy nhiều đường hầm của Hezbollah tại miền nam Li-băng, trong khi các cuộc không kích tiếp diễn khiến nhiều người thiệt mạng bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã phát hiện và phá hủy các đường hầm ngầm của Hezbollah tại khu vực miền nam Li-băng. Theo mô tả, những công trình này có cấu trúc tương tự hệ thống đường hầm mà Israel từng phát hiện tại Dải Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết, các đường hầm đã bị phá hủy trong một "vụ nổ lớn" tại khu vực Qantara. Ông nhấn mạnh chiến dịch được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm loại bỏ toàn bộ cơ sở hạ tầng bị coi là đe dọa an ninh dọc theo "Đường Xanh" - ranh giới thực tế giữa hai nước.

Lực lượng Phòng vệ Israel phá hủy hai đường hầm ngầm của Hezbollah, tại khu vực Qantara ở miền nam Li-băng, Nguồn: IDF

"Thủ tướng Benjamin Netanyahu và tôi đã chỉ thị Lực lượng Phòng vệ Israel phá hủy tất cả cơ sở hạ tầng khủng bố trong khu vực an ninh đến tận 'Đường Xanh', cả trong lòng đất và trên mặt đất, giống như ở Dải Gaza nhằm loại bỏ các mối đe dọa đối với cư dân vùng Galilee", ông Katz nói.

"Đường Xanh" là khu vực trải dài 120 km, dọc theo miền nam Li-băng, đóng vai trò là biên giới trên thực tế giữa hai nước.

Theo IDF, hai đường hầm được phát hiện đã tồn tại khoảng một thập kỷ, kéo dài hàng chục mét dưới lòng đất. Bên trong, lực lượng này cho biết đã thu giữ vũ khí bắn tỉa, chất nổ và các thiết bị phục vụ hoạt động ẩn náu dài ngày. Quân đội cũng chia sẻ video được cho là quay cảnh bên trong các đường hầm. Tuy nhiên, các thông tin và hình ảnh do Israel công bố hiện chưa được kiểm chứng độc lập.

Lực lượng Hezbollah vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Căng thẳng leo thang bất chấp ngừng bắn

Theo truyền thông Li-băng, bất chấp lệnh ngừng bắn đã được tuyên bố, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng trên khắp miền nam Li-băng vào thứ đêm thứ Ba và rạng sáng thứ Tư.

Lực lượng Phòng vệ Dân sự Li-băng cho biết, 2 người dân đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công đầu tiên vào một tòa nhà ở Majdal Zoun, thị trấn gần Tyre. Một đợt không kích tiếp theo vào cùng địa điểm đã khiến 3 nhân viên cứu hộ thiệt mạng khi họ đang hỗ trợ người bị thương.

Theo thông báo của cả Lực lượng Phòng vệ Dân sự và Quân đội, 2 binh sĩ thuộc Quân đội Li-băng đã bị thương trong cuộc tấn công thứ hai.

Văn phòng Tổng thống Li-băng Joseph Aoun đã lên án các cuộc tấn công trong một tuyên bố trên nền tảng X, cho rằng các vụ tập kích này là một phần của "chuỗi các vụ tấn công nhắm vào các nhân viên cứu trợ và người dân".

Ngoài ra, truyền thông nhà nước Li-băng đưa tin các cuộc không kích của Israel đã khiến 2 người thiệt mạng tại các thị trấn Tebnine và Shaqra ở miền nam Li-băng.

Bộ Y tế báo cáo một cuộc không kích tại thị trấn Jwaya đã khiến 1 người thiệt mạng. Trong khi cuộc không kích vào thị trấn Jebchit đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

