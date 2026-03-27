Israel tuyên bố 'mở rộng và leo thang' chiến dịch nhằm vào Iran

Kông Anh/VTCnews |

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết các cuộc tấn công của nước này nhằm vào Iran “sẽ leo thang và mở rộng” để đáp trả loạt vụ phóng tên lửa của Tehran.

Ngày 27/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố: “Thủ tướng Benjamin Netanyahu và tôi đã đưa ra cảnh báo đối với chính quyền Iran hãy ngừng bắn tên lửa vào dân thường ở Israel. Bất chấp những cảnh báo, việc bắn phá vẫn tiếp diễn.

Do đó, các cuộc tấn công của IDF vào Iran sẽ leo thang và mở rộng sang các mục tiêu cùng khu vực hỗ trợ Tehreab trong việc chế tạo và vận hành vũ khí chống lại dân thường Israel”.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Katz không nêu rõ chi tiết về hoạt động mở rộng sẽ bao gồm những gì. “Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng các thủ lĩnh và chỉ huy của chính quyền Iran cũng như hủy năng lực chiến lược của họ”, ông Katz nói thêm.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công ở một khu dân cư tại Tehran, Iran. (Ảnh: Getty)

Israel thực hiện hàng loạt cuộc tấn công hàng ngày vào mục tiêu bên trong Iran kể từ khi phát động chiến dịch cùng với Mỹ.

Trong khi đó, CNN đưa tin lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen sẵn sàng tham chiến để ủng hộ Iran nếu Mỹ và Israel tiếp tục leo thang cuộc tấn công.

Lực lượng Houthi ở Yemen từng gây gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Bab al-Mandab, tấn công tàu thương mại trong eo biển và trên biển Đỏ, gây ra tình trạng hỗn loạn thương mại. Nhóm phiến quân này vẫn chưa tham gia cuộc chiến để ủng hộ Iran, dù một số nhà phân tích đã dự đoán điều đó.

Hiện tại, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển chính cho khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới, gây ra sự hỗn loạn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Hôm 26/3, thủ lĩnh lực lượng Houthi cũng nói về những tổn thất nặng nề mà đất nước phải gánh chịu do sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột ở Yemen, nhưng không đưa ra tuyên bố chính thức nào về việc lực lượng Houthi tham gia vào cuộc chiến tại Iran ở thời điểm hiện tại.

Cùng thời điểm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) kêu gọi người dân trong khu vực rời khỏi những khu vực có lực lượng Mỹ đóng quân.

"Mỹ và Israel đang cố gắng sử dụng những người vô tội làm lá chắn sống. Vì chúng ta có nghĩa vụ phải loại bỏ lực lượng của Mỹ… nên chúng tôi khuyến cáo bạn nên khẩn trương rời khỏi những nơi quân đội Mỹ đóng quân để tránh bị thương", IRGC thông báo.

