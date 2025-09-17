Israel tuyên bố "Gaza đang bốc cháy", hàng nghìn người Palestine tháo chạy: EU tính lệnh trừng phạt mới

Hãng tin Reuters ngày 17/9 cho biết, Israel đã mở rộng cuộc tấn công trên bộ vào Thành phố Gaza hôm 16/9, bất chấp sự lên án của quốc tế.

Một quan chức Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay quân đội nước này đang tiến sâu hơn vào thành phố chính của Gaza và số binh lính sẽ tăng lên trong những ngày tới để đối phó với khoảng 3.000 chiến binh Hamas mà IDF tin rằng vẫn còn cố thủ.

“Gaza đang bốc cháy”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz viết trên X. “IDF tấn công bằng nắm đấm sắt vào cơ sở hạ tầng khủng bố và binh lính IDF đang chiến đấu dũng cảm để tạo điều kiện giải cứu con tin và đánh bại Hamas.”

Binh lính, xe tăng và xe bọc thép chở quân của Israel gần biên giới Israel-Gaza. Ảnh: Reuters

Hàng nghìn người Palestine bỏ chạy

Cuộc tấn công được tiến hành trong bối cảnh chính phủ Israel phớt lờ lời đe dọa trừng phạt từ các lãnh đạo châu Âu và cảnh báo từ một số chỉ huy quân sự Israel rằng hành động này có thể là sai lầm tốn kém.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định những gì đang xảy ra ở Gaza là khủng khiếp, và cuộc chiến trên lãnh thổ Palestine là không thể chấp nhận về mặt đạo đức, chính trị và pháp lý.

Cơ quan y tế Palestine cho biết một cuộc không kích của Israel đã trúng xe chở người di tản chạy về phía nam gần tuyến đường ven biển ở Thành phố Gaza. Số người thiệt mạng mới nhất ngày 16/9 nâng tổng lên ít nhất 75 người, phần lớn ở Thành phố Gaza.

Quân đội Israel chưa bình luận ngay về vụ việc.

Tại nơi một tên lửa phá hủy hai tòa nhà dân cư cao tầng trong đêm, người dân trèo qua đống bê tông khổng lồ để đưa nạn nhân ra ngoài. Một phụ nữ bật khóc khi thi thể một đứa trẻ được kéo ra, vội vã quấn trong tấm chăn màu xanh lá và mang đi.

Abu Mohammed Hamed cho biết nhiều người thân của ông đã bị thương hoặc thiệt mạng, trong đó có một người em họ bị kẹt trong khối bê tông: “Chúng tôi không biết làm thế nào để đưa cô ấy ra ngoài. Chúng tôi đã làm việc từ 3 giờ sáng.”

Hàng ngàn người Palestine phải di dời đang cố gắng di chuyển về phía nam. Ảnh: Reuters

EU tính lệnh trừng phạt mới

Israel tiếp tục kêu gọi dân thường rời đi, từng đoàn người Palestine đổ về phía nam và phía tây bằng xe lừa, xe kéo, xe chở hàng hoặc đi bộ.

“Họ đang phá hủy các tòa nhà dân cư, trụ cột của thành phố, nhà thờ Hồi giáo, trường học và đường sá”, Abu Tamer, 70 tuổi, trên đường cùng gia đình về phía nam, nói với Reuters qua tin nhắn. “Họ đang xóa sạch ký ức của chúng tôi.”

Vài giờ trước khi xung đột leo thang, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Jerusalem rằng dù Mỹ mong muốn kết thúc chiến tranh bằng biện pháp ngoại giao nhưng "phải chuẩn bị cho khả năng điều đó sẽ không xảy ra”.

Tại Brussels, người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho biết EU sẽ đồng ý áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Israel, bao gồm đình chỉ một số điều khoản thương mại.

Thủ tướng Netanyahu trong cuộc họp báo nhấn mạnh, nếu có bài học từ cuộc chiến ở Gaza thì đó là Israel cần xây dựng một “ngành công nghiệp vũ khí độc lập” có thể “chịu được những hạn chế quốc tế”.

(Theo Reuters)