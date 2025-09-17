Israel tung video xe quân sự rầm rập đổ vào Thành phố Gaza

Theo Reuters , đoạn phim do quân đội Israel công bố hôm thứ Ba (ngày 16/9) cho thấy các xe quân sự của họ di chuyển vào Thành phố Gaza trong làn khói bụi mờ mịt. Reuters không thể xác minh độc lập địa điểm cũng như ngày quay video.

Israel tuyên bố "Gaza đang bốc cháy", trong khi người Palestine ở đây mô tả cuộc tấn công là cuộc pháo kích dữ dội nhất mà họ từng phải đối mặt trong hai năm chiến tranh.

Một quan chức Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết quân đội bộ binh đang tiến sâu hơn vào thành phố Gaza, thành phố chính của vùng đất này, và số lượng binh sĩ sẽ tăng lên trong những ngày tới để đối đầu với số lượng được Israel ước tính là 3.000 quân Hamas mà họ tin rằng vẫn còn trong thành phố.

Video trên mạng xã hội cho thấy xe quân sự của Israel gần Beit Lahia, phía tây bắc thành phố Gaza

Quân đội Israel chiến dịch dự kiến kéo dài vài tháng.

Cũng theo lực lượng này, Sư đoàn 162 và 98 đang mở rộng hoạt động tại Thành phố Gaza, và Sư đoàn 36 sẽ tham gia cùng họ trong những ngày tới. Sư đoàn 99 và Gaza cũng đang tiến hành các hoạt động tương ứng ở phía bắc và phía nam Dải Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nếu Hamas không thả con tin và giải giáp vũ khí, Dải Gaza "sẽ bị phá hủy".

Cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin phát biểu tại một cuộc họp báo ở biên giới Gaza rằng IDF đang kiểm soát các khu vực "rộng rãi" của Thành phố Gaza, sau nhiều tuần diễn ra các hoạt động mạnh mẽ tại các khu vực Zeitoun, Sheikh Radwan và Jabalia của thành phố.

Defrin cũng cho biết IDF ước tính hơn 350.000 người Palestine đã rời khỏi thành phố và di chuyển đến các khu vực khác của Dải Gaza trong những tuần gần đây.

Ông nói rằng "theo luật pháp quốc tế", IDF đã "điều chỉnh hỗ trợ nhân đạo" cho người dân Gaza rời khỏi Thành phố Gaza.

Defrin tuyên bố rằng "Hamas đã thiết lập lá chắn sống lớn nhất trong lịch sử" tại Thành phố Gaza.

Trong tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày, Hamas mô tả cáo buộc của người phát ngôn IDF rằng họ đang sử dụng các tòa nhà dân cư ở Thành phố Gaza cho mục đích quân sự là "những lời nói dối trắng trợn", nói rằng những lời lẽ hoa mỹ của Israel nhằm che đậy việc phá hủy có hệ thống Thành phố Gaza, tương tự như việc phá hủy các khu vực trước đây như Rafah, Khan Younis, Jabaliya, Beit Hanoun và Beit Lahia.

Hamas cũng cho biết cáo buộc của quân đội Israel về việc họ sử dụng dân thường làm lá chắn sống và ngăn cản họ rời khỏi Thành phố Gaza là "hoàn toàn dối trá".

Theo Hamas, tất cả những điều này cho thấy sự coi thường dư luận quốc tế của quân đội Israel và việc họ kiên quyết tiếp tục thảm sát dã man thường dân vô tội và buộc họ phải di dời, với mục tiêu trục xuất họ khỏi Dải Gaza.

Israel bắt đầu giai đoạn tấn công chính trên bộ vào Thành phố Gaza

Cũng trong hôm thứ Ba, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir phát biểu rằng việc trao trả con tin "là một mục tiêu của cuộc chiến tranh và là cam kết quốc gia và đạo đức".

Ông Zamir cho biết trong ngày qua, sau các cuộc thảo luận sâu rộng ở cấp độ chính trị, IDF đã tăng cường tiến sâu vào khu vực, với sự phối hợp nhịp nhàng của lực lượng bộ binh, hỏa lực chính xác và tình báo chất lượng cao.

Ông Zamir nhấn mạnh rằng tất cả các hoạt động đang diễn ra theo đúng kế hoạch và có trật tự, với mục đích tăng cường các cuộc tấn công vào Hamas cho đến khi tổ chức này bị đánh bại hoàn toàn.