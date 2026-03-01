Israel tung thiết bị laser chiến thuật mới

Một binh sĩ trong trang bị chiến thuật đầy đủ đang sử dụng thiết bị laser 2 bước sóng Sting Lumina. Ảnh: Meprolight

Sản phẩm do công ty Meprolight phát triển, nhằm hỗ trợ binh sĩ trong môi trường chật hẹp, thiếu sáng, giúp định vị và tấn công mục tiêu nhanh chóng, chính xác.

Thiết kế và tính năng nổi bật

Sting Lumina là thiết bị laser 2 bước sóng, cung cấp tia laser đỏ và xanh lá để hỗ trợ ngắm bắn nhanh. Đặc biệt, nó được chế tạo để chịu được độ giật mạnh từ các loại vũ khí cỡ lớn, gồm súng máy.

Thiết bị tích hợp bộ chỉ thị hồng ngoại cùng đèn pin hồng ngoại có thể điều chỉnh, cho phép người dùng đánh dấu và theo dõi mục tiêu trong bóng tối mà vẫn hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Góc nhìn ngang của một binh sĩ cầm khẩu carbine màu nâu cát được trang bị thiết bị laser 2 bước sóng Sting Lumina. Ảnh: Meprolight

Ông Golan Kalimi, Phó Chủ tịch cấp cao của Meprolight, nhấn mạnh: “Sting Lumina phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc phát triển các hệ thống quang điện tử dựa trên yêu cầu thực tế của quốc phòng và xu hướng an ninh lâu dài.

Nó thể hiện cách chúng tôi chuyển hóa kinh nghiệm tác chiến tiền tuyến thành những hệ thống đáng tin cậy, có thể mở rộng, củng cố vai trò đối tác tin cậy của Meprolight với lực lượng quốc phòng và an ninh toàn cầu".

Tính năng an toàn và hiệu quả sử dụng

Sting Lumina được trang bị hệ thống điều khiển thuận cả 2 tay, cho phép binh sĩ sử dụng dây điều khiển hoặc nút bấm gắn trên thân thiết bị để duy trì thao tác ổn định trong tình huống căng thẳng.

Cận cảnh thiết bị laser 2 bước sóng Sting Lumina với nền trắng đơn giản. Ảnh: Meprolight

Cơ chế chỉnh tâm trực quan giúp căn chỉnh đồng thời cả hai kênh laser, rút ngắn thời gian thiết lập nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác ở cả chế độ nhìn thấy và hồng ngoại.

Thiết bị còn có cơ chế bảo vệ tích hợp, ngăn ngừa việc vô tình kích hoạt laser công suất cao hoặc laser nhìn thấy, giúp binh sĩ duy trì khả năng ẩn mình và an toàn trên chiến trường.

Theo Meprolight, Sting Lumina đáp ứng tiêu chuẩn quân sự, sử dụng pin tiêu chuẩn với thời lượng hoạt động lên tới 6 giờ, phù hợp cho các nhiệm vụ dài trong điều kiện khắc nghiệt.