Israel triệu tập 60 nghìn quân dự bị, sẵn sàng hành động mới

Israel triệu tập 60 nghìn quân, sẵn sàng cho cuộc chiến lớn.

Tờ The Times of Israel ngày 3/5 trích dẫn Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Thủ tướng Netanyahu đã hoãn chuyến thăm Azerbaijan dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 11/5/2025 do tình hình leo thang ở Dải Gaza và Syria, cũng như lịch trình chính trị và an ninh chặt chẽ.

Cùng lúc đó, kênh truyền hình Israel Channel 13 đưa tin rằng, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ bắt đầu gửi lệnh triệu tập khoảng 60 nghìn quân dự bị, báo hiệu sự chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Gaza. Những sự kiện này làm nổi bật sự gia tăng mạnh mẽ về căng thẳng trong khu vực.

Chuyến thăm Baku của Thủ tướng Netanyahu nhằm mục đích tăng cường quan hệ với Azerbaijan và thảo luận các vấn đề chính, bao gồm vai trò trung gian của Azerbaijan trong các cuộc đàm phán Israel-Thổ Nhĩ Kỳ về Syria, cũng như khả năng Baku gia nhập Hiệp định Abraham.

Theo Israel Hayom, các bên cũng có kế hoạch tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực an ninh và năng lượng, vì Azerbaijan cung cấp cho Israel khối lượng dầu đáng kể.

Việc hủy chuyến thăm Baku của Thủ tướng Israel, như Reuters đã lưu ý, là do cần tập trung vào các thách thức trong nước và khu vực, bao gồm sự trỗi dậy của Hamas ở Gaza và tình hình bất ổn ở Syria sau khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái.

Việc huy động 60 nghìn quân dự bị cho thấy sự chuẩn bị cho việc mở rộng chiến dịch quân sự ở Gaza.

Theo ấn phẩm Kan của Israel, kế hoạch bao gồm việc tái triển khai lực lượng chính quy từ Bờ Tây và biên giới phía bắc, cũng như chiếm đóng các vùng lãnh thổ mới ở Gaza để thu hẹp quy mô của nó.

Quyết định này diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công của Hamas, bao gồm cả việc bắn tên lửa vào miền nam Israel, và việc nhóm này từ chối lệnh ngừng bắn do Israel đề xuất mà không đưa ra kết thúc hoàn toàn cho cuộc chiến, theo CNN.

Tình hình ở Syria cũng làm phức tạp thêm vị thế của Israel.

Kể từ khi chính quyền Assad sụp đổ vào tháng 12/2024, Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Syria để ngăn chặn nhóm Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) chiếm giữ.

IDF đã triển khai quân đến miền nam Syria để bảo vệ các ngôi làng Druze, gây ra các cuộc biểu tình của người dân địa phương và căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ, nước ủng hộ nhà lãnh đạo mới của Syria là Ahmed al-Sharaa.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa không phận của mình đối với máy bay Israel, và Tel Aviv đã đe dọa sẽ bắn hạ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.