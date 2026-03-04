Israel tìm ra vị trí của Lãnh đạo tối cao Iran: Một thiết bị của Iran đã bị hack nhiều năm mà không hay

Israel hack gần như tất cả các camera giao thông ở Iran

Gần như tất cả các camera giao thông ở Tehran đã bị hack trong nhiều năm, hình ảnh của chúng được mã hóa và truyền đến các máy chủ ở Tel Aviv và miền nam Israel.

Tờ Financial Times dẫn lời hai nguồn tin thân cận với vụ việc, đưa tin Israel đã xâm nhập vào mạng lưới camera giao thông rộng khắp Tehran để theo dõi các vệ sĩ của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác.

Israel đã tiếp cận được các camera này từ nhiều năm trước và phát hiện ra rằng có một camera cụ thể được đặt ở góc độ có thể quan sát được nơi các thành viên đội an ninh của Khamenei đỗ xe. Thông qua các camera này, tình báo Israel đã lập hồ sơ về địa chỉ, lịch làm việc và người mà các vệ sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ.

Vị trí của Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei

Israel và Mỹ cũng đã làm gián đoạn dịch vụ di động trên đường Pasteur ở Tehran, nơi ông Khamenei bị ám sát, các vệ sĩ không thể nhận được tín hiệu cảnh báo, theo báo cáo.

"Chúng tôi biết Tehran như chúng tôi biết Jerusalem", một quan chức tình báo Israel nói với Financial Times.

Israel đã sử dụng các công cụ và thuật toán trí tuệ nhân tạo mà họ đã phát triển để sàng lọc lượng dữ liệu khổng lồ mà họ đang thu thập về giới lãnh đạo Iran và các hoạt động của họ.

Điều đó cho phép họ theo dõi Lãnh đạo tối cao của Iran đến cuộc họp hôm thứ Bảy, nơi ông bị ám sát, và đảm bảo với Mossad và CIA rằng các quan chức cấp cao đang trên đường đến cuộc họp. Theo các nguồn tin, CIA cũng có một nguồn tin mật cung cấp thông tin tình báo quan trọng.

Đơn vị tình báo 8200 của Israel

Bức tranh tình báo dày đặc là kết quả của quá trình thu thập dữ liệu công phu, được thực hiện nhờ vào đơn vị tình báo tín hiệu 8200 của Israel, các nguồn tin do cơ quan tình báo nước ngoài Mossad tuyển dụng và hàng núi dữ liệu được tình báo quân sự xử lý thành các bản báo cáo hàng ngày.

Ưu thế tình báo của nước này đã được thể hiện rõ nét trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, khi hơn một chục nhà khoa học hạt nhân và quan chức quân sự cấp cao của Iran bị ám sát chỉ trong vài phút trong đợt tấn công mở màn.

Thiệt hại của các căn cứ UAV, trạm radar của Iran

Điều đó đi kèm với việc vô hiệu hóa chưa từng có hệ thống phòng không của Iran thông qua sự kết hợp của các cuộc tấn công mạng, máy bay không người lái tầm thấp và đạn dược chính xác được bắn từ bên ngoài biên giới Iran, phá hủy các radar của các bệ phóng tên lửa do Nga chế tạo.

Khi CIA và Israel xác định rằng Khamenei sẽ tổ chức một cuộc họp vào sáng thứ Bảy tại văn phòng của ông gần phố Pasteur, cơ hội ám sát ông cùng với nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran là đặc biệt thuận lợi.

Một người nắm rõ tình hình cho biết cuộc tấn công vào Iran đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, nhưng các quan chức đã điều chỉnh chiến dịch sau khi tình báo Mỹ và Israel xác nhận rằng Khamenei và các quan chức cấp cao của ông sẽ gặp nhau tại khu nhà riêng ở Tehran vào sáng thứ Bảy.