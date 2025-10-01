Phó Chủ tịch Tập đoàn quốc phòng Rafael, ông Yuval Baseski, thừa nhận rằng sự xuất hiện của tên lửa siêu vượt âm Fattah buộc Israel và Lực lượng Phòng vệ Israel phải thay đổi hoàn toàn tư duy về phòng thủ. Theo ông, nguyên lý của mọi hệ thống phòng không truyền thống là "bay nhanh hơn mục tiêu", nhưng khi đối mặt với vũ khí đạt tốc độ Mach 13-15, điều đó trở thành bất khả thi.

"Để chặn một vật thể di chuyển Mach 10, cần một hệ thống phòng thủ Mach 30. Nhưng điều này không thể xảy ra trong khí quyển vì ma sát", ông nhấn mạnh. Baseski ví von, việc dùng một quả tên lửa đánh chặn để đối đầu với một mục tiêu siêu vượt âm chẳng khác nào bố trí một cầu thủ duy nhất để theo kèm LeBron James trên sân bóng rổ: có thể bám theo, nhưng không thể ngăn anh ta ghi điểm.

Chính vì vậy, Rafael và Quân đội Israel buộc phải hướng tới một mô hình "phòng ngự khu vực", nơi nhiều đạn đánh chặn được bố trí để bao phủ không gian nhất định, sẵn sàng tung hỏa lực khi mối đe dọa đi vào tầm tiêu diệt.

Sự thay đổi chiến lược này diễn ra chỉ ít ngày sau khi căng thẳng Israel-Iran leo thang dữ dội. Ngày 13/6, Israel phát động chiến dịch không kích lớn vào Iran. Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel và ngày 18/6 chính thức công bố đã triển khai lớp vũ khí mới - tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Fattah.

Tehran tuyên bố sự kiện này đánh dấu "khởi đầu cho hồi kết" của hệ thống phòng thủ vốn được coi là "thần thánh" của Israel. Truyền thông Iran dẫn lời chỉ huy Vệ binh Cách mạng nhấn mạnh: "Những quả Fattah đầy uy lực, với khả năng cơ động cao, đã khiến hầm trú ẩn của đối phương rung chuyển trong đêm, gửi thông điệp sức mạnh của Iran tới Tel Aviv và đồng minh hiếu chiến của họ".

Tác động thực tế nhanh chóng được chứng minh khi một loạt cơ sở trọng yếu của Israel hứng chịu thiệt hại nặng nề. Các nguồn tin quốc phòng khu vực xác nhận nhiều căn cứ quân sự và hạ tầng thiết yếu, từ cảng Haifa, nhà máy lọc dầu Haifa, sân bay Ben Gurion cho tới Viện Khoa học Weizmann đều bị trúng đòn. Ngay cả trụ sở của Rafael - đơn vị phát triển hệ thống phòng không danh tiếng David's Sling - cũng trở thành mục tiêu.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump phải thừa nhận: "Israel đã bị đánh rất nặng. Những tên lửa đạn đạo đó đã san phẳng không ít công trình". Theo giới phân tích, thiệt hại cộng hưởng với chi phí đánh chặn khổng lồ đã khiến hệ thống phòng thủ Israel suy kiệt nhanh chóng, dẫn đến việc nước này buộc phải chấp thuận lệnh ngừng bắn vào ngày 24/6.

Fattah được Iran công bố lần đầu vào tháng 6/2023, trở thành loại tên lửa tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm đầu tiên của nước này. Với tầm bắn 1.400 km và tốc độ tối đa Mach 13-15 trong giai đoạn cuối, Fattah có thể vượt qua gần như mọi lá chắn phòng thủ hiện hữu.

Điểm vượt trội của vũ khí này là khả năng vừa đạt tốc độ hủy diệt vừa cơ động linh hoạt trên quỹ đạo, khiến việc dự đoán đường bay và phóng đạn đánh chặn trở nên gần như bất khả thi. Iran nhờ đó trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sau Nga, Trung Quốc và Triều Tiên sở hữu lớp vũ khí tối tân này.

Trước đó, vào tháng 9/2021, Triều Tiên từng thử nghiệm thành công Hwasong-8 - tên lửa đạn đạo tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm với tầm bắn khoảng 1.800 km. Nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng công nghệ cốt lõi của Hwasong-8 đã được chia sẻ cho Iran, nối tiếp mối quan hệ hợp tác quân sự kéo dài hàng chục năm giữa hai nước.

Ngay từ những năm 1990, khi Israel đưa vào biên chế hệ thống Patriot do Mỹ cung cấp, Triều Tiên đã kịp thời chuyển giao cho Syria và Iran các công nghệ đầu đạn cơ động nhằm xuyên thủng lớp phòng thủ đối phương. Việc Tehran giờ đây sở hữu Fattah được xem là bước đi tất yếu trong lộ trình nâng cấp năng lực răn đe chiến lược.

Trong bối cảnh phải đối mặt với vũ khí siêu vượt âm, giới chức Israel hiểu rằng việc dựa vào số lượng hạn chế các đạn đánh chặn cực kỳ đắt đỏ để "bắt kịp" mục tiêu là không thể duy trì. Chi phí phóng một tên lửa phòng thủ có thể lên tới hàng triệu USD, trong khi Iran hoàn toàn có thể phóng loạt đạn với chi phí thấp hơn nhiều.

Việc chuyển sang học thuyết "phòng ngự khu vực" là nỗ lực nhằm duy trì thế cân bằng, nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo thành công trước đối thủ được đánh giá là ngày càng giàu kinh nghiệm trong tác chiến tên lửa. Giới phân tích nhận định, sự xuất hiện của Fattah không chỉ khiến Israel phải tính toán lại toàn bộ học thuyết phòng thủ mà còn làm thay đổi cán cân răn đe ở Trung Đông. Với việc sở hữu loại vũ khí được coi là "ác mộng của phòng không hiện đại", Iran đã gửi thông điệp rõ ràng rằng Tel Aviv không còn là bất khả xâm phạm.

Rõ ràng, cuộc đối đầu giữa Israel và Iran đã bước sang giai đoạn mới, nơi những lá chắn từng được ca tụng như Vòm Sắt hay David's Sling trở nên mong manh trước đòn tấn công tốc độ Mach 15. Trong ván cờ này, lựa chọn duy nhất cho Israel có lẽ là vừa tiếp tục phát triển mô hình phòng thủ mới, vừa cân nhắc những bước đi chính trị khôn khéo hơn, thay vì chỉ dựa vào sức mạnh quân sự.