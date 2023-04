Israel sắp thử hệ thống cảnh báo sớm tại Ukraine

Axios dẫn lời quan chức từ Kiev và Tel Aviv cho biết các sĩ quan quân đội Israel đã gặp gỡ những người đồng cấp Ukraine ở Ba Lan vài lần trong những tháng gần đây để sắp xếp vụ thử nghiệm trên.

Thử nghiệm sẽ diễn ra ở Kiev và nếu thành công sẽ được mở rộng sang các thành phố khác của Ukraine.

Một số phiên bản của hệ thống cảnh báo sớm này đã hoạt động ở Israel từ năm 2005. Theo một báo cáo trên tờ Times of Israel, nó “sử dụng kết hợp các thiết bị radar và quang điện để phát hiện các vụ phóng tên lửa, tên lửa và UAV, phân loại kích cỡ và mối đe dọa của chúng, đồng thời xác định chính xác trên bản đồ những khu vực đang gặp nguy hiểm”.

Cư dân của những khu vực này sau đó nhận được thông báo trên điện thoại thông minh, TV hoặc đài phát thanh khuyên họ nên tìm nơi trú ẩn.

Các nguồn tin của Axios cho biết hệ thống này sẽ cần phải được điều chỉnh để phù hợp với diện tích đất rộng lớn của Ukraine so với Israel, đồng thời để phát hiện tên lửa và UAV do lực lượng Nga sử dụng, vốn tiên tiến hơn nhiều so với tên lửa Qassam mà các chiến binh Palestine sử dụng.

Ở Israel, các tên lửa bay tới thường bị phá hủy bởi các khẩu đội phòng không Vòm sắt. Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo đang tới Ukraine sẽ không cung cấp khả năng đánh chặn như vậy, do chính phủ Israel chính thức từ chối cung cấp vũ khí tấn công cho Kiev.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của Kiev về việc gửi các hệ thống Vòm Sắt tới Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, thay vào đó cung cấp hệ thống cảnh báo.

Dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel đã duy trì lập trường trên. Tháng trước, ông Netanyahu giải thích, tình hình ở Syria không cho phép sự thay đổi nào đối với hiện trạng. Tại Syria, các phi công Israel phải phụ thuộc vào việc liên lạc với các đối tác Nga để thực hiện các cuộc không kích.

Trong khi hệ thống của Israel sẽ đưa ra cảnh báo lớn hơn cho các lực lượng Ukraine về các cuộc tấn công sắp tới, các tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ gần đây cho rằng Kiev đang nhanh chóng cạn kiệt tên lửa phòng không.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/2, Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa phòng không Buk vào cuối tuần trước và sẽ sử dụng hết kho dự trữ tên lửa S-300 vào đầu tháng 5. Mặc dù Kiev đã nhận được một số hệ thống do phương Tây sản xuất – chẳng hạn như tổ hợp Patriot của Mỹ và Iris-T của Đức – để thay Buk, nhưng họ vẫn không đủ để bù đắp sự thiếu hụt.