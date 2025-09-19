Bộ Quốc phòng Israel và nhà sản xuất Rafael xác nhận, hệ thống đánh chặn laser công suất cao Iron Beam sau khi hoàn tất quá trình phát triển và thử nghiệm sẽ đi vào hoạt động, dự kiến được chuyển giao cho quân đội vào cuối năm nay.

"Cục Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DDR&D), Không quân Israel và công ty quốc phòng Rafael đã hoàn tất một loạt các cuộc thử nghiệm nâng cao, kéo dài nhiều tuần, để chứng minh khả năng của hệ thống laser công suất cao. Các cuộc thử nghiệm bao gồm đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái", Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ.

Israel sẵn sàng tích hợp lá chắn laser Iron Beam vào hệ thống phòng không đa tầng

Bộ này lưu ý rằng, chuỗi thử nghiệm được tiến hành tại một bãi thử ở miền Nam Israel đã khép lại quá trình phát triển và đánh dấu giai đoạn cuối cùng trước khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa hệ thống này vào sử dụng.

Thiếu tướng Amir Baram, Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel (IMOD) khẳng định: "Đây là lần đầu tiên trên thế giới một hệ thống đánh chặn bằng laser công suất cao đạt tới mức độ hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng".

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Iron Beam đã được phát triển trong hơn một thập kỷ, và hệ thống này lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2014. Trong xung đột hiện tại, IDF đã sử dụng phiên bản công suất thấp hơn của hệ thống này để bắn hạ máy bay không người lái của Hezbollah phóng từ Li-băng.

Iron Beam dự kiến trở thành một phần của hệ thống phòng không đa tầng, bổ sung cho Iron Dome, David's Sling và Arrow. Các quan chức Israel ca ngợi Iron Beam là bước đột phá tiềm năng để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Iron Beam được thiết kế để ngăn chặn nhiều mối đe dọa, chẳng hạn như đạn pháo tên lửa, đạn súng cối và máy bay không người lái, từ khoảng cách hàng trăm mét đến vài chục km. Theo các nhà phát triển, chỉ cần khoảng 5 giây chiếu xạ liên tục, Iron Beam có thể phá hủy các mục tiêu trên không, bao gồm gây hỏng hoặc làm chúng phát nổ sớm.

Vũ khí laser năng lượng cao mang lại lợi thế đáng kể về chi phí, với mỗi lần bắn chỉ tốn vài USD, trái ngược với chi phí ước tính từ 40.000 đến 50.000 USD cho tên lửa đánh chặn Tamir hiện đang được hệ thống phòng không Iron Dome sử dụng.