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Israel sẵn sàng cho mọi kịch bản, cả phòng thủ lẫn tấn công

Hoàng Vân
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Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết, quân đội đã sẵn sàng cho mọi kịch bản trong bối cảnh leo thang căng thẳng tiềm tàng khác liên quan đến Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz.

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) luôn sẵn sàng cho mọi tình huống, cả tấn công lẫn phòng thủ", Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, viết trên trang X của mình hôm 10/7.

Dù Bộ trưởng Katz không trực tiếp nhắc đến Iran, nhưng đã đính kèm một bức ảnh ông Mohammad Bagher Zolghadr - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Ông Zolghadr trước đó trong ngày tuyên bố, các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran sẽ không thể không bị đáp trả, và cảnh báo Israel về các biện pháp trả đũa.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống lại Iran.

Lãnh đạo tối cao Iran lúc bấy giờ, Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong một cuộc không kích.

Tháng 6/2026, Mỹ và Iran ký một bản ghi nhớ về việc ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon.

Sau đó, Mỹ và Iran tham gia các cuộc đàm phán do Qatar và Pakistan làm trung gian tại Burgenstock, Thụy Sĩ.

Theo tuyên bố chung của các bên trung gian sau vòng đàm phán đầu tiên, cuộc họp diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng, đạt được những tiến triển đầy hứa hẹn, đặt nền tảng cho các cuộc tham vấn kỹ thuật tiếp theo.

Tuy nhiên, đêm 8/7, Mỹ đã nối lại các cuộc không kích quy mô lớn vào Iran, cáo buộc nước này vi phạm thỏa thuận đạt được trước đó, đặc biệt là liên quan đến eo biển Hormuz.

Đáp lại, Iran đã tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Theo TASS
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