50 tiêm kích rải 100 quả bom

Trong thông cáo mới nhất ngày 6-3, lực lượng Israel (IDF) tuyên bố vừa triển khai không kích quy mô lớn, nhắm trực tiếp xuống khu phức hợp lãnh đạo tại Tehran - Iran.

Tổng cộng 50 máy bay chiến đấu của Israel đã trút xuống khu vực trên 100 quả bom, phá hủy hoàn toàn một hầm trú ẩn ngầm cực kỳ kiên cố, bí mật.

"Hầm ngầm này nằm bên dưới khu phức hợp, vốn là nơi khẩn cấp an toàn phục vụ lãnh đạo Iran (cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei) nhưng ông ta đã bị tiêu diệt mà không kịp vào hầm" - thông cáo nêu rõ.

Trung Đông căng thẳng tột độ khi Israel dội bom TP Beirut. Ảnh: AP

Đại diện IDF cho rằng hầm ngầm nêu trên tiếp tục được các quan chức cấp cao Iran sử dụng làm nơi ẩn náu và chỉ huy sau khi ông Khamenei qua đời.

Mỹ dọa gia tăng cường độ tấn công Iran

Tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tiết lộ quân đội Mỹ cùng đồng minh sẽ "gia tăng kịch liệt" các đợt không kích trong những ngày tới.

Theo thống kê từ phía Iran, từ ngày 28-2 đến nay, 1.200 người đã thiệt mạng sau nhiều đợt hỏa lực mà quân Mỹ - Israel trút xuống lãnh thổ Iran.

Đáng nói, giới quân sự Mỹ thừa nhận khả năng Washington đứng sau vụ tấn công một trường nữ sinh tại Iran khiến hơn 160 người tử nạn, gồm rất nhiều học sinh.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này cam kết vì hòa bình nhưng nhất quyết không do dự bảo vệ phẩm giá cùng chủ quyền quốc gia.

Thời điểm này, chiến sự lan rộng sang Lebanon khi Israel liên tiếp dội bom vào nhiều khu ngoại ô phía Nam TP Beirut, nhắm đến lực lượng Hezbollah.

Sri Lanka giải cứu thủy thủ Iran

Trong một diễn biến khác trên biển ngày 6-3, chính quyền Sri Lanka cho biết họ đang chuyển 208 thủy thủ Iran đến một trại hải quân để chăm sóc sức khỏe.

Đây là thủy thủ đoàn trên tàu hậu cần IRIS Booshehr. Tàu này đi cùng một tàu hộ vệ đã trúng ngư lôi tàu ngầm Mỹ giữa vùng biển quốc tế hôm 4-3.

Theo Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, nước này thực hiện trách nhiệm nhân đạo giữa bối cảnh chiến sự ảnh hưởng thị trường toàn cầu, làm gián đoạn giao thương.