Israel quyết không để mất ưu thế tuyệt đối của F-35I Adir

Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Haberler mới đây đã có bài viết cho rằng, đằng sau “cánh cửa đã đóng kín” của thương vụ Ankara mua sắm chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 F-35 Lightning II của Mỹ, có bàn tay phá hoại ngấm ngầm của chính quyền Tel Aviv.

Theo đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thể hiện hình ảnh hòa hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước công chúng, trong khi đằng sau hậu trường, ông ta đang tiến hành các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ tại Washington để ngăn chặn việc bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và cả Saudi Arabia.

Một trong những tờ báo hàng đầu của Hy Lạp là tờ Kathimerini cũng đưa tin rằng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật liên lạc với Mỹ để ngăn chặn việc bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, loại bỏ nguy cơ đối với những chiếc F-35I Adir của Không quân Israel (IDF).

Bài báo cho rằng, trong khi Netanyahu thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước ống kính, ông lại không muốn thể hiện sự bất đồng công khai về các vấn đề quan trọng.

Theo tờ báo, các kế hoạch hòa bình của ông Donald Trump đối với Gaza và các tuyên bố được ký kết với các quốc gia trong khu vực, vốn thường bị chính quyền Tel Aviv tuyên bố là “không thể chấp nhận được đối với Israel”, đã không bị Netanyahu bác bỏ một cách rõ ràng.

Thái độ này tạo ra vẻ ngoài của sự đồng thuận giữa hai nhà lãnh đạo, trong khi cuộc đấu tranh thực sự được cho là đang diễn ra đằng sau hậu trường và thương vụ mua bán chiến đấu cơ tàng hình F-35 Lightning II cũng là một phần trong đó.

Báo Kathimerini đưa tin rằng, cách tiếp cận tích cực của Tổng thống Hoa Kỳ đối với việc bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đã gây ra sự khó chịu nghiêm trọng ở Israel.

Bài báo nhấn mạnh, chính quyền Tel Aviv không muốn đánh mất ưu thế trên không vượt trội về chất lượng, được cho là đến từ việc Israel là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35I Adir.

Bài báo cũng lưu ý rằng, chính quyền Ankara quan tâm đến việc nhận về khoảng 40 chiếc và Riyadh muốn mua tới 48 chiếc Lightning II.

Bản báo cáo cũng dẫn bài viết của nhà phân tích người Israel Ben Caspit trên Al-Monitor cho rằng, ông Netanyahu đã gặp Giám đốc điều hành của Lockheed Martin Frank S. John, vào ngày 01 tháng 12.

Bài viết cho rằng, nội dung chính của cuộc gặp là làm thế nào Israel sẽ duy trì ưu thế quân sự, nếu các nước trong khu vực cũng mua được máy bay F-35.

Theo các nguồn tin, ông Netanyahu cũng đang nỗ lực thông qua các cộng sự thân cận của ông Trump để ngăn chặn việc bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong số những người này có con rể của ông Trump là Jared Kushner, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz và nhà tài trợ nổi tiếng của Đảng Cộng hòa và doanh nhân Miriam Adelson - nhà tài trợ chính trị bảo thủ người Mỹ gốc Israel.

Người ta cũng cho rằng, ông Netanyahu dự kiến sẽ đích thân nêu vấn đề này trong cuộc gặp sắp tới với ông Trump tại khu dinh thự của Tổng thống Mỹ ở Mar-a-Lago, bang Florida.