Israel phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn với Hamas

Theo thông tin từ Văn phòng Thủ tướng, nội các Israel đã thông qua thỏa thuận vào rạng sáng thứ Sáu 10/10, khoảng 24 giờ sau khi các bên trung gian công bố thỏa thuận trao đổi người Israel lấy người Palestine – giai đoạn đầu tiên trong sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm ở Gaza.

“Tôi xin thông báo rằng chính phủ vừa phê chuẩn khuôn khổ cho việc phóng thích toàn bộ con tin – cả còn sống lẫn đã chết”, tài khoản X (Twitter) tiếng Anh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu viết.

Cuộc chiến đã khiến Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế và làm đảo lộn cục diện Trung Đông, khi xung đột lan rộng và kéo theo sự can dự của Iran, Yemen và Lebanon. Xung đột cũng làm căng thẳng quan hệ giữa Washington và Tel Aviv, khi Tổng thống Trump tỏ ra mất kiên nhẫn với ông Netanyahu và gây áp lực buộc Israel phải đạt được thỏa thuận.

Nhiều người Gaza phải rời khỏi nhà cửa do cuộc chiến tranh. (Ảnh: Reuters)

Người dân Israel và Palestine bày tỏ niềm vui khi thỏa thuận được công bố – bước tiến lớn nhất hướng tới chấm dứt hai năm giao tranh khiến hơn 67.000 người Palestine thiệt mạng, đồng thời mở đường đưa những con tin cuối cùng bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công đẫm máu trở về.

Khalil Al-Hayya, thủ lĩnh Hamas lưu vong tại Gaza, cho biết ông nhận được bảo đảm từ Mỹ và các bên trung gian rằng “cuộc chiến này thực sự đã kết thúc”.

Phát ngôn viên chính phủ Israel xác nhận, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ sau khi được nội các thông qua. Sau đó, các con tin bị giam giữ ở Gaza sẽ được phóng thích trong 72 giờ tiếp theo.

Theo ước tính, hiện 20 con tin Israel còn sống, 26 người đã chết và hai người mất tích. Hamas cho biết việc tìm lại thi thể của những người thiệt mạng có thể mất nhiều thời gian hơn so với việc trao trả người còn sống.

Theo thỏa thuận, Israel sẽ tạm ngừng các hoạt động quân sự, rút một phần binh sĩ khỏi Gaza, trong khi Hamas sẽ thả toàn bộ con tin còn lại để đổi lấy hàng trăm người Palestine đang bị giam giữ tại Israel.

Ngoài ra, hàng đoàn xe tải chở lương thực và viện trợ y tế sẽ được phép tiến vào Gaza nhằm hỗ trợ người dân – hàng trăm nghìn người trong số họ hiện vẫn sống trong lều tạm sau khi quân đội Israel san phẳng nhiều khu dân cư.

Nếu được thực thi trọn vẹn, đây sẽ là bước tiến xa nhất từ trước đến nay trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tranh này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trở ngại.

Ông Trump và nội các khi có thông tin hai bên Hamas-Israel chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn. (Ảnh: Reuters)

Một nguồn tin Palestine cho biết, ngay cả sau khi ký kết, danh sách người được thả vẫn chưa hoàn tất. Hamas yêu cầu trả tự do cho một số nhân vật đặc biệt trong các nhà tù Israel, cùng hàng trăm người bị bắt trong các chiến dịch gần đây.

Những bước tiếp theo trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump vẫn đang được thảo luận – bao gồm câu hỏi ai sẽ điều hành Gaza sau chiến tranh và tương lai của Hamas, lực lượng hiện vẫn từ chối yêu cầu giải giáp của Israel.

Tại Tel Aviv, Thủ tướng Netanyahu cũng phải đối mặt với sự phản đối trong nội bộ liên minh cầm quyền. Bộ trưởng An ninh Quốc gia cực hữu Itamar Ben-Gvir tuyên bố ông sẽ bỏ phiếu chống và thậm chí đe dọa rút khỏi chính phủ nếu Hamas không bị “xóa sổ hoàn toàn”. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cũng khẳng định Hamas phải bị tiêu diệt ngay sau khi con tin được giải cứu.

Dù vậy, thông tin về việc ngừng bắn và trao trả con tin đã làm dấy lên không khí tích cực.

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ không có ai bị buộc phải rời khỏi Gaza theo kế hoạch ngừng bắn của ông. Ông cho biết sẽ đến khu vực vào Chủ nhật tới, có thể tham dự lễ ký kết chính thức tại Ai Cập. Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana đã mời ông phát biểu trước Quốc hội – nếu diễn ra, đây sẽ là bài phát biểu đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tại đây kể từ năm 2008.

Ông Trump bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ mở đường cho “một nền hòa bình vĩnh viễn” tại Trung Đông.

Ngoài ra, Mỹ được cho là sẽ gửi khoảng 200 binh sĩ đến Israel để hỗ trợ và giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, một phần trong nhóm bao gồm các quốc gia đối tác, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan trong khu vực tư nhân. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ có thể thành lập một "trung tâm điều phối dân sự-quân sự" tại Israel, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cũng như hỗ trợ hậu cần và an ninh vào vùng lãnh thổ bị tàn phá bởi hai năm chiến tranh.



