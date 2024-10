Quân đội Israel nhấn mạnh, việc xây dựng căn cứ quân sự của Hezbollah vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, được thông qua năm 2006, vốn quy định các nhóm vũ trang không thuộc chính phủ Lebanon không được tiến vào miền Nam Lebanon, giáp với Israel. Đoạn băng hình của quân đội Israel được công bố trong bối cảnh nước này hứng nhiều chỉ trích từ quốc tế sau khi nổ súng vào các cơ sở của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Chiến binh Hezbollah. Ảnh: Reuters.

Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận về việc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc bị tấn công tại miền Nam Lebanon và việc Israel kêu gọi rút lực lượng này ra khỏi khu vực đang có giao tranh với Hezbollah.

Trong một tuyên bố được thông qua tại cuộc họp, Hội đồng Bảo an kêu gọi tất cả các bên tôn trọng sự an toàn và an ninh của nhân viên và cơ sở của phái bộ gìn giữ hòa bình. Theo Liên Hợp Quốc, kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch trên bộ có giới hạn ở miền Nam Lebanon, các vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình đã ảnh hưởng 20 lần, do trúng hỏa lực trực tiếp và vụ cổng một căn cứ bị xe tăng Israel xô đổ. 5 nhân viên lực lượng gìn giữ hòa bình đã bị thương do trúng đạn.

Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi Israel và Hezbollah thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701, được thông qua năm 2006 với mục đích duy trì hòa bình trên biên giới giữa Lebanon và Israel.