Israel phẫn nộ khi Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực triển khai radar ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực triển khai radar ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch chuyển giao các hệ thống radar cho quân đội Syria. Tuy nhiên, nguồn tin phương Tây lưu ý rằng, nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ chịu trách nhiệm vận hành các hệ thống, cho phép Ankara tiếp cận và kiểm soát thông tin tình báo thu thập được.

Sau sự sụp đổ của chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như đồng minh chính của chính phủ lâm thời Syria, được thành lập bởi lực lượng Hồi giáo mà nước này đã ủng hộ trong nhiều năm.

Ankara hiện đang đóng vai trò hàng đầu trong việc tái thiết quân đội nước này, vốn đã mất gần như toàn bộ khả năng tấn công và phòng thủ tiên tiến sau cuộc tấn công thô sơ của Israel diễn ra sau sự sụp đổ của chính quyền Assad năm ngoái.

Cuộc tấn công, mang mật danh "Chiến dịch Mũi tên Bashan", đã xóa sổ toàn bộ mạng lưới cảnh báo sớm và phòng không của đất nước.

Vào tháng 10, một nguồn tin tiết lộ kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trang bị cho quân đội Syria các loại vũ khí tiên tiến, bao gồm cả hệ thống phòng không.

Theo báo cáo, số vũ khí này sẽ được triển khai ở miền bắc Syria để tránh căng thẳng với Israel ở miền nam.

Báo cáo cũng lưu ý rằng, kế hoạch này là một phần của các thỏa thuận rộng hơn với chính phủ lâm thời nhằm hỗ trợ các nỗ lực tái thiết quân đội Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ đã có một mạng lưới phòng không rộng khắp ở miền bắc Syria, được xây dựng từ năm 2020 sau cuộc đối đầu đẫm máu với chính quyền Assad.

Theo Israel, Ankara hiện đang nỗ lực mở rộng mạng lưới này sâu hơn vào trong nước, dưới vỏ bọc trang bị cho quân đội Syria.

Đầu năm nay, Israel đã tấn công nhiều căn cứ ở miền trung và tây Syria như một phần trong nỗ lực ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập sự hiện diện quân sự bên ngoài khu vực phía bắc của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Một nguồn tin ở Tel Aviv lưu ý, việc triển khai radar của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hạn chế đáng kể quyền tự do hành động của Israel trong không phận Syria, và thậm chí sẽ làm phức tạp thêm bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai nhằm vào Iran.

Xét đến những nỗ lực mở rộng sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, việc Ankara triển khai radar ở đất nước Trung Đông này chắc chắn sẽ chọc giận Israel, quốc gia có thể sẽ tìm cách phá hủy chúng một cách công khai hoặc bí mật.