Israel phá hủy Không quân Syria ngay sau nỗ lực đầu tiên để khôi phục lực lượng

Israel vẫn coi chính quyền mới tại Syria là mối nguy cơ, vì vậy Israel không muốn Syria xây dựng được một lực lượng vũ trang đủ mạnh.

Máy bay chiến đấu Israel đã thực hiện 4 cuộc không kích vào đường băng của sân bay quân sự Abu al-Duhur ở phía Đông tỉnh Idlib của Syria. Thông tin này được Levant24 và một số hãng truyền thông Syria khác đưa tin.

Theo trang Clash Report, căn cứ không quân nói trên là nơi trụ sở chính của lực lượng không quân Syria đang được hồi sinh.

Đơn vị tác chiến thường trực tại đây bao gồm khoảng 2 máy bay cường kích Su-22 đã được phục chế, một số máy bay huấn luyện L-39 và thêm cả trực thăng cũ.

Cuộc không kích nhằm vào căn cứ Abu al-Duhur diễn ra ít lâu sau khi đoạn phim được công bố gần đây, ghi lại chuyến bay huấn luyện trên bầu trời miền Bắc Syria của chiến đấu cơ Su-22 vừa được phục hồi.

Buổi huấn luyện diễn ra sau lễ tốt nghiệp ngày 26/7 của 1.000 học viên đầu tiên từ Học viện Không quân - những người được đào tạo sau khi chế độ của Cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024.

Hai chiếc Su-22 bay trên bầu trời miền Bắc Syria.

Theo trang Military Balance, tại thời điểm năm 2024, Không quân Syria có 20 máy bay Su-22M3/M4 trong biên chế. Hầu hết các chiến đấu cơ còn sót lại từ chính quyền cũ đều được cất giữ và không đủ điều kiện hoạt động.

Chính phủ mới của Syria đã lần đầu tiên cho máy bay Su-22 cất cánh vào ngày 7/9/2025 từ căn cứ không quân Shayrat. Nhưng sau đó chúng lập tức bị đưa vào kho bảo quản.

Tháng 3 năm ngoái, Quân đội Syria mới đã lần đầu tiên sử dụng không quân, cụ thể là trực thăng tấn công Mi-24 trong các trận chiến chống lại tàn dư của lực lượng ủng hộ chính phủ cũ.