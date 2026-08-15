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Israel nhận trực thăng SH-60F Seahawk để tái cấu trúc phi đội đặc nhiệm 193

Sao Đỏ
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Tại Israel, Phi đội 193 "Những người bảo vệ phương Tây" đã được tái lập tại căn cứ không quân Palmachim.

- Ảnh 1.

Đơn vị này đã nhận được trực thăng SH-60F Seahawk, đây là phiên bản dành cho hoạt động trên tàu sân bay. Phi đội được khôi phục sẽ hoạt động phối hợp với Hải quân Israel, theo thông báo của Không quân nước này.

Nhiệm vụ chính của đơn vị sẽ là thu thập dữ liệu tình báo, tuần tra và giám sát khu vực biển, thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cũng như hỗ trợ nhóm tàu mặt nước.

SH-60F Seahawk là trực thăng đa năng hoạt động trên tàu sân bay, được phát triển bởi Công ty Sikorsky của Mỹ, dựa trên nền tảng UH-60 Black Hawk đã chứng minh được hiệu quả.

- Ảnh 2.

Máy bay trực thăng SH-60F Seahawk của Phi đội 193 thuộc Không quân Israel.

Phiên bản SH-60 có ký hiệu “F” được phát triển đặc biệt để cung cấp khả năng phòng thủ chống tàu ngầm và chống tàu chiến ở vùng biển gần bờ.

Máy bay trực thăng này tích hợp 2 động cơ turbine khí General Electric T700-GE-401C với công suất hơn 1.900 mã lực mỗi chiếc. Điều này cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa khoảng 270km/h và thực hiện nhiệm vụ ở khoảng cách hàng trăm km so với căn cứ hoặc tàu sân bay.

Thiết bị chuyên dụng của trực thăng bao gồm trạm sonar dưới nước, phao sonar chủ động và thụ động, cùng thiết bị xử lý thông tin. Trực thăng SH-60F Seahawk có khả năng phát hiện các mục tiêu dưới nước và trên mặt nước, đồng thời truyền dữ liệu đến điểm điều khiển trên tàu hoặc sở chỉ huy trên bờ.

Để tấn công mục tiêu đã được phát hiện, trực thăng SH-60F Seahawk có thể mang theo ngư lôi chống tàu ngầm Mk 46 hoặc Mk 50, cũng như tên lửa chống hạm và súng máy. Ngoài ra, máy bay lên thẳng này còn được trang bị tời cứu hộ.

Theo Militarnyi
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Tags

Sikorsky

Trực thăng SH-60F Seahawk

trực thăng

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