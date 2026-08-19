Israel nêu lý do tiến hành không kích vào một căn cứ quan trọng ở Syria

Rạng sáng 18/8, quân đội Israel đã tiến hành ít nhất 8 cuộc không kích nhắm vào căn cứ không quân Abu al-Duhur ở Tây Bắc Syria.

Căn cứ không quân Abu al-Duhur ở Tây Bắc Syria.

Kể từ khi cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào cuối năm 2024, căn cứ không quân Abu al-Duhur, bị hư hại nặng nề trong cuộc nội chiến kéo dài 14 năm của đất nước, đã được sử dụng làm trung tâm huấn luyện cho quân đội mới của Syria.

Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh do vệ tinh Sentinel-2 của Liên minh châu Âu chụp trong những tháng gần đây cho thấy, cả hai đường băng của căn cứ không quân này đều đang được tân trang lại.

Bất ngờ, rạng sáng 18/8, Israel đã tiến hành ít nhất 8 cuộc không kích nhắm vào căn cứ không quân này.

Các phương tiện truyền thông tiếng Do Thái đưa tin, hoạt động quân sự này của Israel là nhằm ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ chiếm giữ căn cứ không quân quan trọng này.

Một quan chức Israel nói với Fox News, Mỹ đã được thông báo trước về cuộc tấn công vào căn cứ không quân. Tuy nhiên, người này từ chối cung cấp thêm chi tiết cho kênh truyền hình Mỹ, “do tính chất tuyệt mật của thông tin tình báo”.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chính thức lên tiếng thừa nhận tiến hành cuộc không kích.

“Israel và Syria đã nhất trí duy trì hiện trạng trong các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, Syria lại có ý định chuẩn bị cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại một căn cứ không quân gần thành phố Aleppo.

Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo Syria, việc triển khai quân sự như vậy sẽ đe dọa an ninh của Israel. Damascus đã chọn cách phớt lờ những cảnh báo này.

Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những mối đe dọa đến an ninh của mình và sẽ hoan nghênh việc khôi phục lại hiện trạng ban đầu”, thông báo của Văn phòng Thủ tướng Netanyahu nêu rõ.

Các cuộc tấn công của Nhà nước Do Thái đã vấp phải sự lên án từ khắp khu vực, với Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường mạnh mẽ hơn, chống lại điều mà họ gọi là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Israel.

“Không có sự hiện diện nào của Thổ Nhĩ Kỳ tại căn cứ không quân này. Israel đang bịa đặt cớ để ném bom các nước láng giềng và gây bất ổn khu vực”, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói với trang tin Axios.

Giới chức Syria đã lên án điều mà họ mô tả là một cuộc tấn công phi lý.

Quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi do cuộc chiến ở Dải Gaza. Và mặc dù sự sụp đổ của chính quyền Assad đã dẫn đến các cuộc đàm phán với Syria, nhưng những nỗ lực đạt được một thỏa thuận an ninh cho đến nay vẫn thất bại.

Đã có những báo cáo về việc Israel ngày càng lo ngại về chính phủ do phe Hồi giáo lãnh đạo mới ở Syria.