Trong khi các quan chức có quan điểm cứng rắn tại Mỹ và Israel thúc giục Tổng thống Donald Trump nối lại các cuộc tấn công Iran, giới hoạch định quân sự Mỹ cảnh báo việc duy trì lực lượng quy mô lớn tại Trung Đông có thể làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu nếu tình trạng bế tắc kéo dài sang năm 2027.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng ngày 20/11. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự tại Trung Đông, đã báo cáo với giới chức Washington về những tác động của việc duy trì lực lượng quân sự quy mô lớn sau tháng 12.

Các nguồn tin cho biết, việc triển khai kéo dài có nguy cơ làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Giới hoạch định quân sự cũng tính đến khả năng Quốc hội mới do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ cắt giảm chi tiêu quốc phòng và tăng cường giám sát các hoạt động quân sự ở nước ngoài, nhất là khi cuộc chiến với Iran không nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân Mỹ.

Một nguồn tin nói rằng quân đội Mỹ đang “cạn dần thời gian, tiêu tốn tiền bạc và suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu”, bao gồm cả năng lực ứng phó với những mối đe dọa khác trên thế giới.

Tuy nhiên, một quan chức quân đội Mỹ bác bỏ cách mô tả này, khẳng định CENTCOM không báo cáo với chính quyền rằng lực lượng Mỹ không còn nhiều thời gian, cũng không cảnh báo quân đội sẽ bị quá tải nếu các cuộc tấn công không được nối lại trước năm mới.

Theo các nguồn tin, các quan chức Israel và một số quan chức Mỹ đang gây sức ép để Tổng thống Trump hoàn thành chiến dịch quân sự này.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với Axios ngày 19/11, ông Trump cho biết không “vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định nào”, và sẽ chờ xem tình hình diễn biến ra sao sau khi năm mới bắt đầu.

Một quan chức Mỹ nhận định, chiến dịch gây sức ép kinh tế của Washington đang khiến Iran chịu thiệt hại nghiêm trọng đến mức ông Trump không cần tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Dù vậy, quan chức này nhấn mạnh, tổng thống vẫn có trong tay mọi phương án cần thiết để bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong những tháng gần đây, ông Trump liên tục thay đổi cách tiếp cận với Iran, từ những tuyên bố cứng rắn đe dọa sử dụng vũ lực đến kêu gọi nước này chấp nhận một giải pháp thông qua đàm phán.

Gần đây hơn, ông giảm kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận, cho rằng Mỹ có thể tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại, trong đó Washington tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.

Tháng trước, Tổng thống Trump gạt đề xuất của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn, bao gồm tấn công các cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự của Iran, trước các cuộc bầu cử tại Mỹ và Israel.

Sau cuộc bầu cử, khi đảng Cộng hòa chịu thất bại nặng nề một phần do sự phản đối của cử tri đối với chiến tranh, ông Trump dường như ít quan tâm hơn đến việc thực hiện hành động quân sự.

Israel thúc giục

Thủ tướng Israel Netanyahu liên tục cảnh báo về những “mối đe dọa lớn” từ Iran. Ông cáo buộc Iran đang tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân và tuyên bố “vận mệnh Israel đang bị đe dọa”.

Tuy nhiên, ông Netanyahu không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc trên. Trước đó, cả ông và Tổng thống Trump đều từng tuyên bố chương trình này đã bị “xóa sổ” sau các cuộc không kích.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, Giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel, ông Roman Gofman, tuần trước đã tới Mỹ để gặp các quan chức cấp cao, trong đó có Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe.

Chuyến thăm được nói là nhằm cung cấp thông tin và thuyết phục chính quyền Tổng thống Trump nối lại các cuộc tấn công phối hợp với Israel nhằm vào Iran.

Nguồn tin cho biết, trong nội bộ giới chức an ninh Israel cũng đang diễn ra các cuộc thảo luận về khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô nhỏ hơn, với những đòn tấn công có mục tiêu cụ thể.

Phương án này khác với chiến dịch không kích phối hợp quy mô lớn kéo dài nhiều ngày mà Mỹ và Israel phát động khi chiến tranh bắt đầu hồi tháng 2, cũng như phương án từng được cân nhắc trong tháng trước.

Trong tuần này, Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper cũng có các cuộc gặp tại Israel với ông Gofman và Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel.

Tại Israel, khả năng chiến tranh tái diễn trong lúc tình hình chính trị chưa ổn định đang làm dấy lên lo ngại.

Liên minh cánh hữu của ông Netanyahu mất thế đa số tại quốc hội sau cuộc bầu cử gần đây. Tuy nhiên, nhóm các đảng đối lập do cựu Tổng tham mưu trưởng Gadi Eisenkot dẫn đầu đến nay vẫn chưa thành lập được chính phủ mới để thay thế ông Netanyahu.

Kể từ ngày bầu cử, ông Eisenkot và các lãnh đạo đối lập đã cảnh báo nguy cơ ông Netanyahu tìm cách leo thang quân sự nhằm duy trì vị trí thủ tướng.