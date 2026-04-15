Israel - Li-băng lần đầu đàm phán trực tiếp

Minh Hạnh |

Israel và Li-băng sẽ tham gia đàm phán trực tiếp tại Mỹ để tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. Đây là cuộc gặp công khai đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của hai nước trong hơn 40 năm.

Những người ủng hộ phong trào Hezbollah tại Li-băng. (Ảnh: Getty Images)

Theo CNN , Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter - dẫn đầu phái đoàn Israel - sẽ gặp người đồng cấp Li-băng Nada Hamadeh tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ tham dự cuộc gặp.

Ông Leiter sẽ làm việc dựa trên hai nguyên tắc mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nêu ra tuần trước: Giải giáp Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lịch sử với Li-băng.

Tuy nhiên, nguồn tin của Israel đánh giá rằng khoảng cách giữa hai bên là rất lớn. Li-băng yêu cầu ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán, trong khi Israel khẳng định rằng các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah sẽ tiếp tục và các cuộc trao đổi phải diễn ra dưới hình thức “vừa đánh vừa đàm”.

Dù vậy, các nguồn tin của Israel cho biết nước này đã giảm tốc độ và phạm vi địa lý các cuộc tấn công ở Li-băng do áp lực từ Mỹ. Trong những ngày gần đây, Israel đã không tấn công thủ đô Beirut của Li-băng và phần lớn thung lũng Bekaa, thay vào đó chỉ tấn công những mục tiêu mà họ cho là của Hezbollah ở miền nam Li-băng.

Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, một tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ, Israel và Iran được thiết lập.

Ngày 2/3, Hezbollah nổ súng vào Israel để bày tỏ sự ủng hộ với Tehran, châm ngòi cho cuộc tấn công đáp trả của Israel khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, theo chính quyền Li-băng.

Israel và Mỹ đã tuyên bố chiến dịch chống lại Hezbollah không phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn Iran - Mỹ, mặc dù Pakistan nói rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ bao gồm cả Li-băng, như Iran đã yêu cầu.

Israel và Li-băng từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 11/2024, theo đó yêu cầu Hezbollah giải giáp và Israel rút quân, nhưng thỏa thuận đã lung lay. Một quan chức Israel cho biết, ông Netanyahu hiện đang tìm kiếm một thỏa thuận thực chất hơn, bao gồm các cam kết chắc chắn hơn của Li-băng về việc giải giáp Hezbollah và nâng cấp quan hệ trên diện rộng hơn.

Trong chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu, làn sóng phản đối việc chấm dứt giao tranh vẫn còn mạnh mẽ, với một số bộ trưởng yêu cầu thiết lập vĩnh viễn vùng đệm an ninh ở miền nam Li-băng. Các nguồn tin cho biết, ông Netanyahu nói với nội các của mình rằng ông đang mở các cuộc đàm phán để đáp lại áp lực từ phía Mỹ.

