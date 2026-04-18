Israel lần đầu dùng pháo tự hành Roem mới nhất tấn công Hezbollah

Sao Đỏ |

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã lần đầu tiên sử dụng pháo tự hành bánh lốp Roem mới nhất của mình trong chiến đấu, cụ thể là để tấn công các mục tiêu ở miền Nam Lebanon.

Những đơn vị thuộc Lữ đoàn Pháo binh 282 đã đưa hệ thống pháo tự hành bánh lốp còn được gọi là SIGMA 155 vào hoạt động để hỗ trợ chiến dịch trên bộ gần biên giới.

Những khẩu pháo này đã bắn phá các địa điểm phóng tên lửa và trận địa chống tăng của Hezbollah, IDF mô tả lần thực chiến này là thành công, đạt được mọi mục tiêu đề ra.

Đây là lần đầu tiên pháo tự hành Roem được đưa vào sử dụng trong chiến đấu, chuyển hệ thống từ giai đoạn phát triển và thử nghiệm sang phục vụ ngoài tiền tuyến.

Việc triển khai Roem là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm hiện đại hóa lực lượng pháo binh Israel, thay thế các hệ thống M109 Paladin thế hệ cũ đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Được phát triển bởi Elbit Systems, Roem là một loại pháo tự hành hoàn toàn tự động gắn trên khung gầm xe tải việt dã 10×10 có tính cơ động cao.

Roem được chế tạo để bắn ở tầm xa lên đến 40km và có thể duy trì tốc độ tác xạ nhiều phát mỗi phút. Khả năng cơ động cao cho phép nhanh chóng thay đổi vị trí, giảm nguy cơ bị phản pháo sau khi khai hỏa.

Trong chiến dịch tấn công Hezbollah gần đây, hệ thống pháo binh này được bố trí gần biên giới Lebanon. Nó cung cấp hỏa lực hỗ trợ cho lực lượng cơ động.

Khả năng phản ứng nhanh chóng và tấn công mục tiêu ở tầm xa là một phần quan trọng trong vai trò của Roem, đặc biệt là tại môi trường mà các mối đe dọa xuất hiện mà không có nhiều cảnh báo.

Pháo tự hành bánh lốp Roem khai hỏa vào các mục tiêu ở miền Nam Lebanon.

So với pháo tự hành bánh xích M109 Paladin do Mỹ sản xuất hiện đang được IDF sử dụng thì Roem có tầm bắn xa, thời gian phản ứng nhanh và cơ động cao hơn.

Thiết kế bánh lốp giúp di chuyển hiệu quả hơn trên các tuyến đường, trong khi hệ thống điều khiển tự động hóa giúp đơn giản quá trình bắn cũng như giảm bớt gánh nặng cho kíp chiến đấu. Mức độ tự động hóa cao còn rút ngắn thời gian giữa xác định mục tiêu và khai hỏa.

Phản ứng nhanh là yếu tố rất quan trọng khi đối phó với những mối đe dọa bất ngờ, cần quyết định chớp nhoáng, chẳng hạn như các đội phóng tên lửa của đối phương.

IDF dự định đưa pháo tự hành này vào sử dụng dần, thay thế các khẩu pháo M109 khi các đơn vị chuyển sang sử dụng vũ khí trang bị mới.

Dự kiến đơn vị đầu tiên được trang bị đầy đủ pháo tự hành SIGMA 155 Roem sẽ hoàn thiện tổ chức trong vòng 3 năm tới, và việc triển khai rộng rãi hơn toàn bộ IDF sẽ diễn ra vào cuối thập kỷ này.

Roem được thiết kế để phục vụ trong nhiều thập kỷ, ít nhất là 50 năm. Thiết kế của nó cho phép nâng cấp theo thời gian, giúp đáp ứng được mọi nhu cầu thay đổi.

Lần tham chiến ở miền Nam Lebanon đã mang lại cái nhìn ban đầu về sức mạnh của pháo tự hành Roem trong điều kiện thực tế, IDF đang thu về kinh nghiệm sẽ định hình cách thức triển khai rộng rãi hơn vũ khí này trong những năm tới.

Theo Defence Blog
