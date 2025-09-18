Hệ thống phòng thủ Arrow 3 của Israel được phát triển với sự hợp tác từ Mỹ.

Nhưng liệu đó có phải là một mục tiêu thực tế của ông Netanyahu? Phóng viên chiến trường kỳ cựu Elijah Magnier chia sẻ với Al Jazeera rằng lời cam kết của Thủ tướng Netanyahu hoàn toàn không thực tế.

"Israel không thể tồn tại nếu không có Mỹ không chỉ về mặt cung cấp vũ khí mà còn về mặt tình báo và sự tham gia hỗ trợ Không quân Israel, đặc biệt là trong các hoạt động tầm xa, bao gồm các nhiệm vụ ném bom chống lại các nhóm như Hezbollah ở Lebanon".

Sự hỗ trợ của Mỹ cho Israel

Thỏa thuận an ninh 10 năm giữa Mỹ và Israel, có hiệu lực từ năm 2019 đến năm 2028, có giá trị 38 tỷ đô la – trung bình 3,8 tỷ đô la mỗi năm.

Thỏa thuận này tuân theo thỏa thuận trị giá 30 tỷ đô la được ký kết vào năm 2007 và hết hạn vào năm 2018.

Hệ thống phòng không của Israel không phải là tự chế

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome là sản phẩm hợp tác giữa công ty vũ khí Rafael của Israel và các công ty của Mỹ.

Hệ thống David's Sling cũng là sản phẩm hợp tác phát triển giữa Rafael-Raytheon với sự tham gia của Mỹ trong thiết kế, nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Hệ thống tên lửa chống đạn đạo Arrow 2 và 3 được Mỹ và Israel đồng tài trợ, trong đó Boeing đảm nhiệm 40%–50% sản lượng Arrow 3 — khó có thể thay thế nhanh chóng hoặc rẻ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD Mỹ triển khai tại Israel hiện vẫn do Mỹ điều hành hoàn toàn.

Ai cung cấp cho Israel?

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính rằng từ năm 2020 đến năm 2024, Mỹ đã cung cấp 66% vũ khí cho Israel - máy bay phản lực, xe bọc thép và bom dẫn đường.

Cùng với Mỹ là Đức - quốc gia đã cung cấp 33% bao gồm tàu khu trục và ngư lôi. Một quốc gia thành viên NATO khác là Ý cũng đóng góp 0,9%.

Al Jazeera cho rằng, việc thay thế chúng bằng sản xuất trong nước là điều không thể với Israel trong nhiều năm tới.

Liên minh quân sự Hồi giáo

Được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn về vũ khí, Israel đã liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào những quốc gia láng giềng có chủ quyền, đặc biệt là tại vào Gaza và Qatar.

Hôm 16 tháng 9, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani kêu gọi các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo thành lập lực lượng an ninh chung để ứng phó với các cuộc tấn công gần đây của Israel.

Ông cho biết cuộc tấn công của Israel vào Doha, khiến các thành viên Hamas và một sĩ quan Qatar thiệt mạng, là một "sự vi phạm luật pháp quốc tế đáng kinh ngạc" và là mối đe dọa đối với an ninh khu vực.

Thủ tướng Sudani nhấn mạnh rằng thế giới Hồi giáo có "nhiều đòn bẩy" để ngăn chặn Israel, đồng thời cảnh báo rằng hành động xâm lược "sẽ không dừng lại ở Qatar".

Những phát biểu của ông được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Ả Rập - Hồi giáo tại Doha vào ngày 15–16 tháng 9, trong bối cảnh Israel không kích Qatar, nơi các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về việc kích hoạt lực lượng quân sự chung của Ả Rập đã được đề xuất từ lâu.

Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani cũng kêu gọi các quốc gia Hồi giáo thành lập một "phòng tác chiến chung" chống lại Israel.

Trong khi đó, Ai Cập đang thúc đẩy thành lập một lực lượng quân sự Ả Rập theo kiểu NATO để phòng thủ nhanh chóng trong trường hợp bị tấn công, trong khi Cairo đang tìm kiếm sự ủng hộ của khu vực cho kế hoạch này trước hội nghị thượng đỉnh.

Cuộc không kích của Israel vào Doha đã đánh trúng một khu dân cư nơi các thành viên bộ chính trị Hamas đang họp để thảo luận về đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 64.800 người Palestine kể từ tháng 10 năm 2023.