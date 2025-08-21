Israel huy động 60.000 quân, chuẩn bị mở rộng tấn công Gaza

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin cho biết quân đội bắt đầu các hoạt động trên bộ tại khu vực Zaytun và Jabalia, đồng thời đang kiểm soát vùng ngoại ô thành phố Gaza. Ông Defrin cũng tuyên bố quân đội sẽ "gây thêm thiệt hại" cho cơ sở hạ tầng trên mặt đất và dưới lòng đất của lực lượng Hamas.

Việc huy động 60.000 quân dự bị cùng với 20.000 quân trong đợt tiếp theo là lần huy động lớn nhất của Israel kể từ khi bước vào cuộc xung đột. Vào những lúc cao điểm, 12 lữ đoàn sẽ hoạt động bên trong thành phố Gaza.

Binh lính và phương tiện chiến đấu quân sự của Israel. (Ảnh: Getty)

Dân thường đang được hướng dẫn di chuyển về phía nam qua "hành lang nhân đạo", trong khi Israel đang lên kế hoạch xây dựng trung tâm cứu trợ và bệnh viện dã chiến mới để tiếp nhận những người phải di tản.

Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh cho quân đội đẩy nhanh tiến độ giành lại quyền kiểm soát thành trì từ Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz phê duyệt kế hoạch quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel, có mật danh "Gideon's Chariots II", để xâm nhập và kiểm soát thành phố Gaza.

Nội các an ninh Israel, do Thủ tướng Netanyahu lãnh đạo dự kiến họp trong những ngày tới để hoàn tất việc phê duyệt chiến dịch tấn công thành phố Gaza. Bất chấp sự chỉ trích ngày càng tăng của quốc tế, ông Netanyahu vẫn khẳng định cuộc tấn công này là thiết yếu đối với mục tiêu của Israel nhằm tiêu diệt Hamas và chấm dứt sự kiểm soát của lực lượng này.

Cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023, khi nhiều chiến binh do lực lượng Hamas chỉ huy tấn công khu vực miền Nam Israel gần biên giới khiến khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường thiệt mạng và bắt giữ 251 con tin, bao gồm trẻ em.

Theo quan chức y tế Gaza, có hơn 62.000 người Palestine thiệt mạng trong hàng loạt cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel tại Gaza cho đến thời điểm hiện tại. Hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em.