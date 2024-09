Chi tiết âm mưu ám sát

Cơ quan an ninh Israel ngày 19/9 cho biết, họ đã bắt giữ một công dân Israel vì tình nghi tham gia vào âm mưu ám sát Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nghi phạm được xác định là Moti Maman, 1 người đàn ông Do Thái 73 tuổi, quê ở thành phố phía Nam Ashkelon, Times of Israel đưa tin.

Tờ Jerusalem Post (Israel) đã đăng tải thông tin chi tiết về âm mưu ám sát. Theo Jerusalem Post, kế hoạch là sử dụng Moti Maman, doanh nhân đã sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ lâu năm và có giao dịch tài chính với cả người Thổ Nhĩ Kỳ lẫn người Iran để phát triển các âm mưu ám sát ở Israel.

Nhằm thực hiện kế hoạch, hồi tháng 4 năm nay, các công dân Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Farouk Aslan và Guneid Aslan đã liên hệ với Maman để tiến hành các giao dịch tài chính, mời ông ta đến thành phố Samandag của Thổ Nhĩ Kỳ để gặp 2 đại diện của một người Iran giàu có tên là Eddie. Cuộc gặp diễn ra vào tháng 5.

Sau đó, khi biết tin Eddie không thể rời Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ, ông ta đã đồng ý nhập cảnh chui từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Iran. Tại Iran, ông ta gặp Eddie và 1 người mà Israel cho là thành viên của cơ quan an ninh Iran tên là Haj.

Ban đầu, Maman yêu cầu một triệu USD trước khi tiến hành hoạt động nhưng bị từ chối.

Tới tháng 8, doanh nhân người Israel đến Iran lần thứ hai và nhận được 5.000 euro (tương đương 5.500 USD), phần nào để bắt đầu các hoạt động tài chính, hậu cần và hoạt động liên quan đến vũ khí phục vụ cho âm mưu, bao gồm cả khả năng biến một điệp viên Mossad thành điệp viên hai mang.

Trong chuyến đi lần này, ông ta lại nhập cảnh chui từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Iran và gặp Eddie cùng những người mà Israel cho là quan chức an ninh Iran. Họ yêu cầu ông ta hỗ trợ các âm mưu ám sát nhằm vào các quan chức cấp cao của Israel. Ngoài Thủ tướng Netanyahu còn có Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa (Shin Bet) Ronen Bar.

Maman cũng được yêu cầu quay video của một số địa điểm ở Israel để phục vụ cho mục đích theo dõi và thu thập thông tin tình báo, cũng như tiến hành đe dọa một số công dân Israel, những người đã được liên lạc để thực hiện các nhiệm vụ nhưng không tuân theo chỉ thị.

Cũng trong chuyến này, Maman đã được hỏi liệu ông ta có thể chiêu mộ những người Nga và người Mỹ có khả năng ám sát các thành phần đối lập đang sống ở châu Âu và Mỹ hay không.

Cuộc chiến tình báo song song với xung đột

Shin Bet không tiết lộ những tiến triển mà doanh nhân Israel đã đạt được (nếu có) đối với bất kỳ hoạt động nào mà Tel Aviv cho là khủng bố. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh rằng bất kỳ mối liên hệ nào với người Iran mang tâm lý thù địch trong giai đoạn chiến tranh cũng được coi là vi phạm an ninh nghiêm trọng.

Moti Maman đã bị truy tố vào hôm nay, 19/9.

Nghi phạm Moti Maman. Ảnh: Dudu Greenspan/Flash90

Theo tuyên bố chung của Shin Bet và cảnh sát Israel, vụ bắt giữ diễn ra vào tháng trước. Reuters cho rằng, vụ việc cho thấy một cuộc chiến tình báo đang diễn ra song song với xung đột leo thang ở khu vực biên giới phía Nam của Israel với Liban.

Tuần trước, Shin Bet tiết lộ họ đã phát hiện ra âm mưu của Hezbollah nhằm ám sát 1 cựu quan chức quốc phòng cấp cao, người sau đó được xác định là cựu Tổng tham mưu trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon.

Thông báo về vụ bắt giữ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Liban hứng chịu hàng loạt vụ nổ máy nhắn tin và thiết bị liên lạc khiến hàng nghìn người thương vong. Israel không trực tiếp bình luận về các cuộc tấn công nhưng nhiều nguồn tin an ninh khẳng định cơ quan tình báo Mossad và quân đội Israel đứng sau vụ việc.

Tiết lộ với Channel 12 (Israel), một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết, trong suốt quá trình thẩm vấn, nghi phạm không hề phủ nhận các cáo buộc. Luật sư của Maman nói rằng thân chủ của ông ta đã "phạm lỗi trong việc đánh giá" và hoàn toàn hợp tác với cơ quan chức năng.

Được biết, Maman đã nói với các điều tra viên rằng: "Cũng may mà các anh bắt được tôi. Không rõ mọi chuyện có thể đi đến mức nào nữa".