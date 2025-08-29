Israel giật mình khi Houthi bắt đầu sản xuất tên lửa đạn đạo có nhiều đầu đạn

Thủ lĩnh phong trào nổi dậy Yemen Ansar Allah (Houthi) - ông Abdel Malik al-Houthi, đã tuyên bố bắt đầu sản xuất tên lửa đạn đạo tầm xa thế hệ mới có khả năng mang nhiều đầu đạn.

Nhà lãnh đạo trên đã phát biểu như vậy vào ngày 28 tháng 8 năm 2025, trong một bài trả lời phỏng vấn trên truyền hình kênh Al Masirah, hãng thông tấn Reporter đưa tin.

"Lực lượng Tên lửa mang đến cho chúng tôi tin vui về một thành tựu mới khiến đối phương Israel lo ngại. Chúng tôi đã bắt đầu sản xuất tên lửa đạn đạo Palestine-2. Giờ đây vũ khí này có khả năng mang nhiều đầu đạn", ông al-Houthi nhấn mạnh.

Trước đó vào ngày 22 tháng 8, Houthi tuyên bố đã phóng một "tên lửa đạn đạo siêu thanh" vào Sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv. Chính quyền Israel báo cáo rằng tên lửa, được phóng từ Yemen "đã vỡ tan trong khi bay", buộc lực lượng phòng không phải bắn hạ các mảnh vỡ.

Quân đội Israel sau đó kết luận rằng Houthi đã sử dụng tên lửa mang nhiều đầu đạn lần đầu tiên, khẳng định sự tiến bộ về công nghệ trong phát triển vũ khí của họ.

Israel và Houthi liên tục thực hiện những cuộc tấn công qua lại nhằm vào nhau.

Những bước tiến mới của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã làm gia tăng mối lo ngại trong nội bộ Israel và các đồng minh, đặc biệt là sau những cuộc không kích gần đây của Tel Aviv vào các mục tiêu quân sự của Ansar Allah ở Sanaa.

Ngay sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã thực hiện cuộc tấn công chính xác vào một cơ sở quân sự thuộc quyền kiểm soát của phiến quân Houthi tại khu vực thủ đô Sanaa của Yemen và đã khiến nhiều thủ lĩnh thiệt mạng, không loại trừ có cả nhà lãnh đạo tối cao Abdel Malik al-Houthi.