Israel 'gây choáng' khi dễ dàng tăng gấp đôi tầm bắn tên lửa chống tăng LAHAT

Phiên bản mới của tên lửa chống tăng (ATGM) LAHAT do Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel (Israel Aerospace Industries - IAI) chế tạo đã tăng gấp đôi tầm bắn và giờ đây có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 20 km thay vì 10 km.

Sự gia tăng gấp bội về khả năng tác chiến như vậy đạt được một cách đơn giản đến bất ngờ.

Bức ảnh duy nhất được công bố cho thấy cảnh phóng LAHAT Alpha - một tên lửa hai tầng. Tuy nhiên, phiên bản gốc của loại ATGM này chỉ có một tầng.

Trong khi tên lửa LAHAT thông thường dài khoảng 1 mét, LAHAT Alpha dài tổng thể 2 mét, và trọng lượng cũng tăng gần gấp đôi, từ 13 kg lên 20 kg.

Ngoài việc bổ sung tầng đẩy phụ, bản thân tên lửa cũng đã trải qua một số thay đổi. Nó được trang bị đầu đạn mới lớn hơn, có thể gồm hai loại: đầu đạn tích lũy song song tiêu chuẩn hoặc đầu đạn phân mảnh nổ mạnh.

Và nhờ những giải pháp tương đối đơn giản với giai đoạn tăng tốc này, tên lửa chống tăng LAHAT, được phát triển từ những năm 1990, đã trở thành phương tiện tấn công mục tiêu ở tầm rất xa.

So sánh tên lửa LAHAT Alpha và LAHAT thông thường.

Nhưng để duy trì hiệu quả, cần phải giải quyết một nhiệm vụ rất quan trọng - chiếu xạ mục tiêu bằng laser. Thực tế là LAHAT, viết tắt của Laser-Homing Anti-Tank (chống tăng dẫn đường bằng laser), có hệ thống ngắm mục tiêu bằng laser bán chủ động.

Tức là để sử dụng tên lửa một cách chính xác và hiệu quả, mục tiêu phải được chiếu xạ bằng laser, trong nhiệm vụ này, máy bay không người lái có thể được sử dụng.

Cũng có thể nói thêm rằng ban đầu LAHAT được phát triển để bắn từ pháo xe tăng, nhưng nhanh chóng được định vị là phương tiện triển khai từ nhiều loại bệ phóng khác nhau, cả từ mặt đất và trên trực thăng.

Tuy nhiên quốc gia nước ngoài duy nhất được biết đến sở hữu loại tên lửa này là Azerbaijan, khi Baku đã mua chúng để trang bị cho trực thăng của mình.

Đồng thời Tập đoàn IAI giờ đây hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự quan tâm rộng rãi hơn đối với sự phát triển của mình, bởi vì hiện không có nhiều vũ khí chống tăng sở hữu tầm bắn như vậy trên thị trường. Và việc tăng tầm bắn của ATGM là một xu thế hiển nhiên.