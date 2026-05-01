Israel dừng dỡ hàng từ tàu chở ngũ cốc của Nga

Quỳnh Chi |

Công ty nhập khẩu Zenziper của Israel đã tạm dừng việc dỡ hàng từ một tàu chở ngũ cốc bị cho là do Nga lấy từ các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.

Israel dừng dỡ hàng từ tàu chở ngũ cốc của Nga - Ảnh 1.

(Ảnh: Kyiv Post)

Truyền thông Israel đã đưa tin về việc nước này chặn tàu chở ngũ cốc của Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine đã hoan nghênh động thái trên, cho rằng điều này cho thấy những nỗ lực pháp lý và ngoại giao của Kiev đang có hiệu quả.

"Đây cũng là một tín hiệu rõ ràng gửi đến tất cả các tàu, thuyền trưởng, nhà điều hành, công ty bảo hiểm và chính phủ: đừng mua ngũ cốc Ukraine bị tước đoạt. Đừng trở thành một phần của tội ác này" - Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói trên mạng xã hội X.

Theo các báo cáo, công ty công ty nhập khẩu Zenziper của Israel cho biết trong bối cảnh hiện tại, họ buộc phải trì hoãn việc dỡ hàng và nhà cung cấp sẽ phải tìm một điểm đến thay thế cho viẹc bốc dỡ hàng hóa.

"Nhà cung cấp Nga của lô hàng lúa mì sẽ phải tìm một điểm đến khác để dỡ hàng" - đại diện Zenziper nói.

Dữ liệu giám sát lưu thông hàng hải cho thấy tàu Panormitis đang di chuyển ra khỏi cảng Haifa của Israel với tốc độ khoảng 9 hải lý/h, gần tốc độ tối đa. Điểm đến cuối cùng của tàu hiện chưa được biết.

Cảng Haifa của Israel (Ảnh: Flash90)

Cảng Haifa của Israel (Ảnh: Flash90)

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev sẽ tiếp tục theo dõi tàu Panormitis và cảnh báo về bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tàu này.

Tàu Panormitis mang cờ Panama đã vào vịnh Haifa cuối tuần qua. Theo các quan chức Ukraine, tàu chở hàng rời này đang chở hơn 6.200 tấn lúa mì và 19.000 tấn lúa mạch. Nó đã chờ cập cảng và dỡ hàng ở Haifa trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Ukraine và Israel leo thang mạnh trong những ngày gần đây.

Ukraine hôm 30/4 tuyên bố đã chính thức yêu cầu Israel bắt một tàu chở hàng mà Kiev cho là ngũ cốc bị tước đoạt từ các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát. Điều này làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa hai nước khi chính quyền Israel cho phép một tàu trước đó chở loại hàng hóa tương tự dỡ hàng mà không bị cản trở tại cảng Haifa.

Giới chức Israel phủ nhận việc nhận được đủ bằng chứng từ Ukraine và cáo buộc Kiev sử dụng "ngoại giao trên X".

Bộ Ngoại giao Israel và công ty Zenziper chưa đưa ra bình luận về việc này trước yêu cầu của giới truyền thông.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
