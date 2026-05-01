Israel dừng dỡ hàng từ tàu chở ngũ cốc của Nga

Truyền thông Israel đã đưa tin về việc nước này chặn tàu chở ngũ cốc của Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine đã hoan nghênh động thái trên, cho rằng điều này cho thấy những nỗ lực pháp lý và ngoại giao của Kiev đang có hiệu quả.

"Đây cũng là một tín hiệu rõ ràng gửi đến tất cả các tàu, thuyền trưởng, nhà điều hành, công ty bảo hiểm và chính phủ: đừng mua ngũ cốc Ukraine bị tước đoạt. Đừng trở thành một phần của tội ác này" - Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói trên mạng xã hội X.

Theo các báo cáo, công ty công ty nhập khẩu Zenziper của Israel cho biết trong bối cảnh hiện tại, họ buộc phải trì hoãn việc dỡ hàng và nhà cung cấp sẽ phải tìm một điểm đến thay thế cho viẹc bốc dỡ hàng hóa.

"Nhà cung cấp Nga của lô hàng lúa mì sẽ phải tìm một điểm đến khác để dỡ hàng" - đại diện Zenziper nói.

Dữ liệu giám sát lưu thông hàng hải cho thấy tàu Panormitis đang di chuyển ra khỏi cảng Haifa của Israel với tốc độ khoảng 9 hải lý/h, gần tốc độ tối đa. Điểm đến cuối cùng của tàu hiện chưa được biết.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev sẽ tiếp tục theo dõi tàu Panormitis và cảnh báo về bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tàu này.

Tàu Panormitis mang cờ Panama đã vào vịnh Haifa cuối tuần qua. Theo các quan chức Ukraine, tàu chở hàng rời này đang chở hơn 6.200 tấn lúa mì và 19.000 tấn lúa mạch. Nó đã chờ cập cảng và dỡ hàng ở Haifa trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Ukraine và Israel leo thang mạnh trong những ngày gần đây.

Ukraine hôm 30/4 tuyên bố đã chính thức yêu cầu Israel bắt một tàu chở hàng mà Kiev cho là ngũ cốc bị tước đoạt từ các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát. Điều này làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa hai nước khi chính quyền Israel cho phép một tàu trước đó chở loại hàng hóa tương tự dỡ hàng mà không bị cản trở tại cảng Haifa.

Giới chức Israel phủ nhận việc nhận được đủ bằng chứng từ Ukraine và cáo buộc Kiev sử dụng "ngoại giao trên X".

Bộ Ngoại giao Israel và công ty Zenziper chưa đưa ra bình luận về việc này trước yêu cầu của giới truyền thông.