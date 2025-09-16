Israel dọa ám sát lãnh đạo Hamas 'ở bất cứ đâu'

Phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio diễn ra hôm 15/9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh Israel không loại trừ thực hiện thêm những cuộc không kích nhằm vào ban lãnh đạo Hamas cho dù họ ở bất cứ đâu.

Phát ngôn của nhà lãnh đạo Israel đưa ra vào thời điểm những người đứng đầu các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo tổ chức hội nghị thượng đỉnh để ủng hộ Qatar sau cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Doha hôm 9/9.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Về phần mình, ông Rubio cho biết cách duy nhất để kết thúc cuộc xung đột ở Gaza là lực lượng Hamas giải thoát tất cả con tin và đầu hàng. Dù Mỹ muốn chấm dứt xung đột bằng ngoại giao song ông Rubio nhấn mạnh: "Chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng điều đó sẽ không xảy ra".

Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Hamas không được di chuyển những người Israel bị giam giữ ở Gaza để cản trở chiến dịch quân sự của Israel.

Ông Trump lưu ý: " Tôi hy vọng lãnh đạo Hamas biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì nếu làm như vậy. Đây là hành động tàn bạo đối với con người, ít ai từng chứng kiến trước đây. Đừng để điều này xảy ra, nếu không, tất cả đều bị huỷ bỏ. Thả tất cả con tin ngay!”.

Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Israel sát hại 5 thành viên Hamas và một quan chức an ninh Qatar trong nỗ lực ám sát lãnh đạo cấp cao của Hamas tại thủ đô Doha, Qatar. Những người bị nhắm mục tiêu có liên quan đến hoạt động đàm phán lệnh ngừng bắn và đề xuất của chính Tổng thống Mỹ về tù nhân.

Đồng thời, ông Trump bày tỏ thái độ “không mấy hài lòng” về vụ Israel tấn công Qatar và cho biết ông sẽ đưa ra tuyên bố đầy đủ. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quyết định tấn công thủ lĩnh Hamas tại Qatar là do Thủ tướng Netanyahu tự đưa ra, chứ không phải ông.

