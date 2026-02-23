Israel cung cấp module chiến đấu UT30 Mk 2 và đạn cho một quốc gia giấu tên

Công ty Elbit Systems đã thông báo về đơn đặt hàng mới trên trang web của mình. Danh tính khách hàng quốc tế của loại vũ khí này không được tiết lộ. Bộ phận báo chí chỉ cho biết hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Tổng chi phí cung cấp các module UT30 Mk 2 và đạn dược cho pháo tự động tích hợp ước tính khoảng 277 triệu USD. Loại tháp pháo đặc biệt này được thiết kế để tăng cường hỏa lực và khả năng sống sót của các phương tiện bọc thép gồm xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân.

Với thiết kế nhỏ gọn, UT30 Mk 2 của Elbit Systems tích hợp nhiều hệ thống vũ khí, bao gồm pháo 30mm, súng máy 7,62mm và hệ thống tên lửa chống tăng (ATGM).

Ngoài ra, module này có thể được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động (APS) Iron Fist. Tổ hợp APS sẽ cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện cho xe, chống lại nhiều mối đe dọa hiện đại trên chiến trường bao gồm tên lửa dẫn đường, đạn rocket chống tăng và máy bay không người lái.

Xe chiến đấu bộ binh ASCOD với module chiến đấu UT30 Mk 2.

Tháp pháo UT30 Mk 2 của Israel dự kiến sẽ được tích hợp vào xe chiến đấu bộ binh (IFV) ASCOD của châu Âu, do General Dynamics European Land Systems (GDELS) sản xuất.

Trong bối cảnh các hành động ngày càng mạnh bạo của Nga, Latvia đã quyết định tăng cường quân đội của mình bằng số lượng đáng kể loại IFV bánh xích nói trên.

Chiếc đầu tiên trong số 84 phương tiện đã đặt hàng, được đặt tên địa phương là Hunter, dự kiến sẽ được bàn giao cho Quân đội Latvia vào mùa Xuân năm 2026.

Hợp đồng cung cấp lô xe chiến đấu bộ binh ASCOD đầu tiên được ký kết vào ngày 30/1/2025. Giá trị thương vụ lên tới 387 triệu euro.

Sang tới tháng 6/2025, Nội các Latvia đã phê duyệt đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc mua thêm 42 chiếc ASCOD với cùng mức giá. Những thiết giáp đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động từ mùa Thu năm nay. Hợp đồng mua bán cũng quy định việc nội địa hóa một phần sản xuất trên lãnh thổ Latvia.