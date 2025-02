Khói dày bốc lên phía trên Jenin, nơi quân đội Israel đang tiến hành một chiến dịch lớn.

Quân sự

Dải Gaza : Ít nhất 4 người Palestine đã bị thương trong một cuộc không kích của Israel vào chiếc xe trên con đường ven biển phía tây trại Nuseirat ở trung tâm Dải Gaza, các nhân viên y tế nói với Reuters.

Quân đội Israel cho biết một máy bay của Israel đã bắn vào một chiếc xe mà quân đội mô tả là khả nghi đang di chuyển về phía bắc Gaza bên ngoài tuyến đường kiểm tra được thỏa thuận ngừng bắn đặt ra.

Bờ Tây : Quân đội Israel đã cho nổ tung các tòa nhà trong trại tị nạn Jenin ngày 2/1 trong một chiến dịch mà hãng thông tấn nhà nước Palestine cho biết đã san phẳng khoảng 20 tòa nhà.

Các video cho thấy một loạt các vụ nổ đồng thời trong trại đông dân cư.

Quân đội Israel cho biết 23 công trình đã bị "tháo dỡ" ở phía bắc Bờ Tây sau khi phát hiện ra các phòng thí nghiệm thuốc nổ, vũ khí và trạm quan sát.

Iraq : Một số quan chức an ninh và chính trị Iraq đã tìm cách trì hoãn việc rút quân của liên quân quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu khỏi Iraq do tình hình ở Syria.

Bản đồ xung đột Israel-Hamas ngày 02/02/2025. (Ảnh: Rybar)

Ngoại giao

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong một tuyên bố đã thúc giục Hoa Kỳ chấm dứt hoạt động quân sự của Israel và yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp "để ngăn chặn hành động xâm lược đang diễn ra của Israel đối với người dân Palestine".

Ngày 2/2, Thủ tướng Qatar kêu gọi Israel và Hamas ngay lập tức bắt đầu đàm phán giai đoạn 2 của lệnh ngừng bắn ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng không có kế hoạch rõ ràng về thời điểm bắt đầu đàm phán.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chuẩn bị rời Israel để tới Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump, với mục đích tăng cường quan hệ với Washington sau những căng thẳng với chính quyền Nhà Trắng trước đây về cuộc chiến ở Gaza.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết ông hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ chấm dứt hợp tác của Hoa Kỳ với YPG người Kurd Syria, khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chiến dịch quân sự chống lại nhóm này và tiêu diệt 23 chiến binh của nhóm.

Khoảnh khắc loạt công trình ở trại tị nạn Jenin bị cài thuốc nổ đánh sập.